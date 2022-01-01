"Ждем хорошей погоды". Посол Украины в США ожидает, что SpaceX "точно запустит" украинский спутник в январе

Об этом она рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 1 января.

"Здесь мы ждем хорошей погоды. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", – сказала она.

По словам Маркаровой, Украина сейчас активно работает над расширением сотрудничества в NASA и частными американскими компаниями в этой отрасли.

"А еще очень важно: в 2022 году (мы объявим дату) на Международную космическую станцию будут отправлены два проекта исследовательских из украинских школ. Сейчас как раз идет отбор этих проектов. Это Малая академия наук. Очень активны ее руководители. И нам удалось приобщиться к этой программе. Из шести проектов, которые выбирают в Украине сейчас, два станут победителями, и эти эксперименты будут проведены астронавтами на Международной космической станции", – добавила посол.