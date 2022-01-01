"Ждем хорошей погоды". Посол Украины в США ожидает, что SpaceX "точно запустит" украинский спутник в январе

Об этом она рассказала в интервью "Радіо Свобода", которое вышло 1 января.
"Здесь мы ждем хорошей погоды. Точно в январе ожидаем запуск нашего спутника", – сказала она.
По словам Маркаровой, Украина сейчас активно работает над расширением сотрудничества в NASA и частными американскими компаниями в этой отрасли.
"А еще очень важно: в 2022 году (мы объявим дату) на Международную космическую станцию будут отправлены два проекта исследовательских из украинских школ. Сейчас как раз идет отбор этих проектов. Это Малая академия наук. Очень активны ее руководители. И нам удалось приобщиться к этой программе. Из шести проектов, которые выбирают в Украине сейчас, два станут победителями, и эти эксперименты будут проведены астронавтами на Международной космической станции", – добавила посол.
Глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай говорил в мае 2021 года, что Украина за пять лет планирует создать свой космодром и вывести на орбиту семь спутников. Он добавил, что спутники будут заниматься зондированием поверхности в целях обороны, экономической безопасности, использования природных ресурсов, предотвращения пожаров, наводнений, прогнозирования урожаев в сельском хозяйстве.
Это третий за период независимости и первый за последние 10 лет украинский космический спутник. Он получил международную регистрацию в октябре.
В марте председатель парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщил, что Украина предварительно согласовала со SpaceX условия контракта о запуске в космос "Січ-2-30". В мае КБ "Южное" заключило контракт с нидерландской компанией Isilaunch. Спутник должна вывести на орбиту ракета SpaceX Falcon-9, а нидерландцы – обеспечить интеграцию между ракетой и спутником, поясняли в "Южном".
Стоимость запуска спутника, по словам Тафтая, без учета расходов на адаптер, транспортировку спутника и услуг на пусковой базе – $1 млн.
5 декабря спутник отправили в США.
Украина готовилась запустить на орбиту спутник "Січ-2-30" к концу 2020 года. Однако компания SpaceX перенесла запуск ракеты-носителя. Спутник должны были запустить 10 января с мыса Канаверал, но потом снова перенесли. Тафтай говорил, что "спутник полностью готов к запуску".