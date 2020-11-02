Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15% – Госпогранслужба Украины

По данным Госпогранслужбы Украины, за прошедшие выходные Беларусь не пустила на свою территорию 20 украинцев и двух иностранцев.

В ГПСУ отметили, что очередей из транспорта на границе с Беларусью нет Фото: dpsu.gov.ua

31 октября и 1 ноября пассажиропоток на границе Украины с Беларусью упал на 15% по сравнению с предыдущими выходными. Об этом 2 ноября проинформировала Государственная пограничная служба Украины.

"С 29 октября смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию Республики Беларусь, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В течение указанного периода в пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию сопредельной Беларуси. По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток уменьшился в среднем на 15%", – говорится в сообщении.

В украинском пограничном ведомстве отметили, что такая картина наблюдается "даже в пунктах пропуска, где обычно движение интенсивное", – это "Новые Яриловичи" (Черниговская область), "Выступовичи" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынская область).

"Сейчас в пунктах пропуска на выезд из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок... В течение прошлых выходных белорусской стороной не пропущены и возвращены на территорию Украины 20 граждан Украины и два иностранца", – рассказали в ГПСУ.

С 1 ноября Беларусь закрыла границу со всеми соседними странами, кроме России.