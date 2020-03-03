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Павловскому продлили содержание под стражей

Накануне фигуранту дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому стало плохо в суде и его госпитализировали. Тем не менее врачи разрешили ему принимать участие в заседании.

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Суд продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля
Суд продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля
Фото: hromadske.ua

Фигуранту дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игорю Павловскому 3 марта продлили срок содержания под стражей. Об этом сообщает "Громадське".

Адвокат отмечал плохое самочувствие Павловского, из-за которого он днем был госпитализирован из здания суда, но врач заявил, что его состояние позволяет участвовать в заседании.

Защита просила выбрать Павловскому домашний арест. Сам Павловский ничего не говорил, поскольку отметил, что плохо себя чувствует.

Судья отклонил ходатайство защиты и продлил содержание под стражей Павловскому до 16 апреля.

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла.

По делу о нападении на активистку арестовали шесть человек. В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления (все они – участники АТО) после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы.

Шестым арестованным был Павловский. Обвинение считает, что он знал обо всех деталях преступления.

В июле 2019 года срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о его продлении в связи с состоянием его здоровья.

5 августа стало известно, что Генеральная прокуратура утвердила соглашение с Павловским, обвинительный акт направили в суд с договором о признании виновности.

20 января 2020 года в Херсонской области правоохранители провели спецоперацию, целью которой, по информации Офиса генпрокурора, было прекратить деятельность преступной организации, которая запугивала жителей и совершала насилие и поджоги чужого имущества. Правоохранители провели 35 обысков, девяти лицам, включая Павловского, сообщили о подозрении.

Подозреваемым в этом деле также является Сергей Торбин, отбывающий заключение как организатор группы, убившей Гандзюк.

Теги: Украина, убийство, Игорь Павловский, Екатерина Гандзюк
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