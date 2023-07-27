ПЦУ утвердила переход на новый календарь

"С 1 сентября этого года Православная церковь Украины официально переходит на новоюлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической стороны не было никаких препятствий", – отметил Епифаний.

По его словам, к переходу на новый календарь ПЦУ двигалась в течение последних пяти лет.

"Сейчас мы увидели, почувствовали и поняли, что верующие готовы к изменению календаря", – подчеркнул митрополит.