ПЦУ утвердила переход на новый календарь

"С 1 сентября этого года Православная церковь Украины официально переходит на новоюлианский календарь. Календарная комиссия нашей церкви уже подготовила соответствующий календарь, чтобы с практической стороны не было никаких препятствий", – отметил Епифаний.
По его словам, к переходу на новый календарь ПЦУ двигалась в течение последних пяти лет.
"Сейчас мы увидели, почувствовали и поняли, что верующие готовы к изменению календаря", – подчеркнул митрополит.
Решение о переходе на новый календарь 24 мая принял архиерейский собор ПЦУ.
Ранее, 6 февраля, глава УГКЦ Святослав (Шевчук) объявил, что УГКЦ в Украине переходит на новый стиль для недвижимых праздников "с сохранением действующей Пасхалии". Соответствующее историческое решение было принято по итогам 93-й сессии Архиерейского синода УГКЦ в Украине.
В то же время для приходов или единичных общин, которые "чувствуют себя еще не готовыми к такому шагу (по отдельному благословению епархиального епископа)", синод УГКЦ постановил "оставить возможность литургической жизни по юлианскому календарю на период до 2025 года божьего".