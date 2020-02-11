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Печерский суд обязал закрыть доступ к ряду онлайн-казино и сайтов букмекеров

Среди интернет-ресурсов, доступ к которым Печерский райсуд Киева постановил закрыть, есть сайты букмекерской конторы "Фаворит спорт" и онлайн-лото "Космолот".

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Провайдеров обязали прекратить доступ к сайтам
Провайдеров обязали прекратить доступ к сайтам
Фото: ЕРА

27 января Печерский райсуд Киева принял определение, которое запрещает доступ к ряду интернет-ресурсов, часть которых – для зарабатывания денег. Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации.

"Наложить арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети интернет при использовании... веб-ресурсов", – цитирует судебный документ Нацкомиссия.

Всего указано 59 сайтов, большинство из них – онлайн-казино, сайты букмекеров и другие ресурсы. Среди них: parimathc.com, lxslot.com, triumphcasino.com, favorit.com.ua (букмекерская контора "Фаворит спорт"), lxbetua.com, parimtach.com, finbet.bet, casino.flint.bet, bazabet.com.ua, xcasino68.com, zolotoloto.com, nostalgycasino.com, vipnetgame.com, cosmolot.com.ua (онлайн-лото "Космолот"), eldorado24.com, goxbet.com, casinomoney.com.ua, xcasino57.com, slotclub.casino, pmcasinowin.com, grand-casino.com, bosscasino.com, oligarhcasino.com.

Провайдеров обязали прекратить доступ к сайтам.

"Экономическая правда" отмечает, что уголовное производство, в рамках которого наложили арест, расследуется по статьям о занятии игорным бизнесом, подделке документов и отмывании денег.

В августе 2019 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о планах легализовать в Украине азартные игры – разрешить открывать казино в пятизвездочных отелях. 2 сентября он поручил Верховной Раде до 1 декабря 2019 года принять законопроект о легализации в стране игорного бизнеса.

Министр финансов Украины Оксана Маркарова говорила, что доходы от легализации игорного бизнеса, по прогнозам, составят от 5 до 9 млрд грн в год.

19 декабря Рада провалила голосование за законопроект №2285-д об игорном бизнесе. Парламентарии решили направить законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" в профильный комитет для подготовки к повторному первому чтению.

20 декабря Кабинет Министров Украины утвердил распоряжение о борьбе с незаконным игорным бизнесом, который работал под видом распространителей государственных лотерей. В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что дал поручение Национальной полиции Украины прекратить функционирование всех игорных заведений в Украине до 16.00 20 декабря 2019 года.

Зеленский связал распоряжение Кабмина с провалом голосования в парламенте. "Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", – подчеркнул президент.

Теги: запрет, лотерея, Печерский суд, азартные игры, казино, уголовное производство, провайдер, букмекеры, игры
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