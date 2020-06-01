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Первая в Украине автофиксация нарушения скоростного режима произошла в Киеве – МВД

По данным замглавы МВД Украины Антона Геращенко, первым нарушителем скоростного режима, зафиксированным в автоматическом режиме, стала водитель автомобиля Audi Q7.

Система заработала с 1 июня
Система заработала с 1 июня
Фото: mvs.gov.ua

Первое нарушение скоростного режима, которое выявила автоматическая система видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине, произошло в Киеве. Об этом 1 июня в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Исторически первым официально зафиксированным нарушителем скоростного режима стал автомобиль Audi Q7, двигавшийся по Чоколовскому бульвару в 0.01 со скоростью 75 км / час при разрешенном скоростном режиме на этой магистрали до 70 км / час", – написал он.

Чиновник уточнил, что нарушение было зафиксировано камерой, расположенной по адресу Чоколовский бульвар, 24.

"Эта камера установлена именно там, так как это одно из мест концентрации ДТП с тяжкими последствиями. В этом месте в Чоколовский бульвар через нерегулируемый перекресток вливается дорожный трафик с улицы Авиаконструктора Антонова, и водители, двигающиеся со стороны Севастопольской площади с превышением скорости, не успевают среагировать и затормозить", – объяснил Геращенко.

Он рассказал, что владелице Audi Q7 по адресу ее регистрации придет письмо с сообщением о правонарушении с QR кодом, по которому она сможет посмотреть видео с места нарушения и информацию о произошедшем.

"Если она оплатит штраф в течении 10 дней с момента получения уведомления, то его сумма составит 127,5 грн, если после 10 дней – 255 грн. Если не оплатит по какой-либо причине, то штраф будет взыскиваться через систему исполнительной службы Министерства юстиции. Если гражданин не согласен с постановлением о нарушении ПДД, зафиксированном в автоматическом режиме, он может его обжаловать, обратившись в Департамент патрульной полиции или в суд", – подчеркнул Геращенко.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/2998986920188135

Система видеофиксации в рабочем режиме заработала в Украине в ночь на 1 июня. Ее планировали запустить с 1 мая, но отложили из-за коронавирусной инфекции и связанного с этим карантина.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, на первом этапе будут работать 17 пунктов автоматической фиксации, позже их число намерены довести до 700.

Геращенко заявлял, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем – проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта. Он также опубликовал информацию о нововведении в вопросах и ответах.

Теги: Киев, МВД, автомобили, Антон Геращенко, видеофиксация, автомобиль, скорость, Audi
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