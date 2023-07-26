Первые 150 детей получили психологическую реабилитацию в Карпатах от "Метинвеста"

Первыми участниками программы стали дети мобилизованных в ВСУ работников "Метинвеста" и сотрудников – вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, лишившиеся близких на войне или раненые во время обстрелов.

В следующем заезде в начале августа примут участие еще 155 детей, а всего программа охватит 400 детей сотрудников "Метинвеста".

"Более 8 тыс. сотрудников "Метинвеста" служат в ВСУ, тысячи наших работников потеряли свои дома. Мы все живем в состоянии постоянного стресса, но никто не должен бороться с травмами войны наедине. Мы помогаем семьям наших сотрудников, особенно детям, позаботиться о ментальном здоровье. Это важно не только для самих детей и их будущего, но и для целых городов, регионов и Украины в целом", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.