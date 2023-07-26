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Первые 150 детей получили психологическую реабилитацию в Карпатах от "Метинвеста"

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В следующем заезде в начале августа примут участие еще 155 детей
В следующем заезде в начале августа примут участие еще 155 детей
Фото: metinvestholding.com

Первые 150 детей, пострадавших в результате войны, прошли программу психологической реабилитации "Strong Generation Camp – Майбутнє". В течение двух недель в оздоровительном центре в Карпатах дети посещали индивидуальные и групповые психологические тренинги, арт-терапию, мастер-классы, побывали на экскурсиях к озерам, горам и водопадам. Организовала программу гуманитарная инициатива компании "Метинвест" "Спасаем жизнь": при поддержке доноров она направит на нее почти 9 млн грн. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первыми участниками программы стали дети мобилизованных в ВСУ работников "Метинвеста" и сотрудников – вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, лишившиеся близких на войне или раненые во время обстрелов.

В следующем заезде в начале августа примут участие еще 155 детей, а всего программа охватит 400 детей сотрудников "Метинвеста".

"Более 8 тыс. сотрудников "Метинвеста" служат в ВСУ, тысячи наших работников потеряли свои дома. Мы все живем в состоянии постоянного стресса, но никто не должен бороться с травмами войны наедине. Мы помогаем семьям наших сотрудников, особенно детям, позаботиться о ментальном здоровье. Это важно не только для самих детей и их будущего, но и для целых городов, регионов и Украины в целом", – отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Контекст:

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" "Метинвест" создал в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тыс. человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медпрепараты, расходные материалы и оборудование на €250 тыс.

Теги: Карпаты, Метинвест, переселенцы, реабилитация, дети, пострадавшие, психолог
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