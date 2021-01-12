По инициативе Елены Зеленской сняли серию роликов о безбарьерности

Первая леди Украины Елена Зеленская анонсировала продолжение проекта – запланированы всеукраинские исследования на эту тему, создание безбарьерных цифровых сервисов, в том числе нового раздела на государственном портале "Дія" – "Дія. Без бар'єрів".

Общественная организация "Безбарьерность" начала публикацию серии видеороликов о людях, которые разрушают барьеры, проект реализуется в рамках инициативы первой леди Украины Елены Зеленской "Без барьеров", сообщил 11 января сайт президента.

"Я считаю своим долгом говорить о людях, которые разрушают барьеры. Надеюсь, что их пример вдохновит каждого из нас воплощать такие изменения в нашей жизни и в общинах, которые делали бы окружающий мир лучше", – сказала Зеленская.

Первое видео проекта посвящено киевскому музею в темноте "Третя після опівночі" – это единственный музей в Украине, где экскурсии проходят в темноте, а сопровождают посетителей незрячие гиды. Таким образом можно попытаться понять, как воспринимают привычные места незрячие люди.

ВИДЕО

Видео: Офіс Президента України / YouTube

"Множество людей ежедневно сталкивается с барьерами. Кажется, что с этим ничего нельзя сделать. Но в Украине есть те, кто уже сегодня преодолевает барьеры. Поэтому чрезвычайно важной является инициатива первой леди Елены Зеленской рассказать истории таких людей", – убеждена руководитель общественной организации "Безбарьерность" Татьяна Ломакина.

В течение следующих шести недель на страницах Зеленской в Facebook и Instagram по понедельникам будут публиковаться новые видеоистории. В них будет идти речь, в частности, об инклюзивной пекарне Good Bread и проекте по созданию наземных переходов.

Первая леди анонсировала продолжение проекта – запланированы всеукраинские исследования на эту тему, создание безбарьерных цифровых сервисов, в том числе нового раздела на государственном портале "Дія" – "Дія. Без бар'єрів", а также другие инициативы.