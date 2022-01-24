Почти 65% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении – опрос

17,6% опрошенных назвали направление Украины правильным, 17,8% – не определились.

С декабря количество граждан, называющих курс Украины неправильным, выросло почти на 4 процентных пункта (было 60,8%). Количество тех, кто считает курс верным, в свою очередь, упало на 5 процентных пунктов (было 22,6%).

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 20–21 января среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Было опрошено 1205 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 3,2% – для показателей, близких к 50%; 2,7% – для показателей, близких к 25%; 2,1% – для показателей, близких к 12%; 1,4% – для показателей, близких к 5%.