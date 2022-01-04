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Подозревают в использовании яйцеклеток другой женщины. В Чернигове в суде обжалуют материнство самой старшей матери Украины

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Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет
Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет
Скриншот: ТСН / You Tube

В Чернигове Новозаводской районный суд рассмотрит дело об обжаловании материнства самой старшей матери Украины Валентины Подвербной. Об этом 4 января сообщило информационное агентство УНИАН.

Сообщается, что бывшая жительница Харькова, которая сейчас проживает в Израиле, подала иск в суд на жительницу Чернигова Валентину Подвербную, родившую в 2011 году ребенка методом искусственного оплодотворения.

Истица просит признать ее матерью ребенка и внести изменения в актовую запись о рождении девочки. Об этом говорится в определении суда, опубликованном 21 декабря.

Как рассказал УНИАН адвокат истицы Сергей Вольфовский, его клиентка просит провести ДНК-экспертизу у Анны-Марии, дочери Подвербной.

"Моя клиентка в начале 2021 года смотрела программу о ребенке самой старшей матери Украины и заметила поразительное сходство девочки с ее дочерью и другими родственниками. Кроме того, общими оказались и проблемы со здоровьем, о чем говорилось в программе", – сообщил Вольфовский.

У женщины возникли подозрения, что ее яйцеклетки, сданные на хранение, использовали без ее разрешения и ведома.

"Этот иск – об обжаловании материнства. Должен быть проведен ДНК-тест, который подтвердит или опровергнет подозрения клиентки. Если подтвердит, то судебный спор будет продолжаться относительно признания матерью ребенка другой женщины", – рассказал адвокат.

В суде уже прошло подготовительное заседание, истица на него не приехала, сообщает Общественное.

Ответчик по делу Валентина Подвербная на заседании также не присутствовала. Ее интересы представляла адвокат Валентина Роговец. Женщина сообщила, что не будет комментировать свою позицию без разрешения клиентки.

Заседание по делу назначено на 12 января, но не исключен его перенос.

Контекст:

Валентина Подвербная – самая старшая мать Украины, сообщает Общественное. Она родила девочку в Черниговском роддоме в феврале 2011 года. Тогда ей было 65 лет. Журналистам женщина рассказала, что сделала это с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Во время процедуры использовали донорскую яйцеклетку. После родов женщина стала избегать контактов с социальными службами и врачами.

Теги: Чернигов, донор, ЭКО, женщины, подозрение, признание, иск, суд, мать, девочка
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