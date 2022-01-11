Полиция открыла уголовное производство по факту отравления детей в аквапарке в Хмельницком

По предварительным данным, после отдыха в аквапарке 16 детей обратились в больницу по месту жительства. После осмотра и оказания помощи их отпустили домой.

Информацию о возможном отравлении винницкие коллеги передали в полицию Хмельницкой области.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений). Санкция статьи предусматривает наказание до трех лет ограничения свободы.

Сейчас правоохранители проводят проверку аквапарка.