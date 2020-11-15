"Полиция приехала после концерта". В "Бумбоксе" рассказали свою версию "прекращения" выступления во Львове

В группе "Бумбокс" заявили, что доиграли концерт во львовском концерт-холле Маlevich 13 ноября, а информация, которую распространили СМИ о прекращении выступления из-за нарушения требований карантина, не соответствует действительности.

На концерте "Бумбокса" количество зрителей было ограничено, на входе всем измеряли температуру, тем, у кого не было масок, выдавали их Фото: Бумбокс / Facebook

Пресс-служба группы "Бумбокс" распространила заявление, в котором сказано, что украинские журналисты "раздули из мухи слона" в новостях о прекращении выступления группы 13 ноября во Львове. Заявление опубликовано в Facebook.

"Интернет заполонили статьи с заголовками вроде "Полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина", "На организатора концерта в Malevich составили протокол за людей без масок и дистанции", "Во Львове полиция прекратила концерт "Бумбокса" из-за нарушения карантина", – сказано в посте.

Пресс-служба объяснила, что на концерте "Бумбокса" количество зрителей было ограничено, на входе всем измеряли температуру, тем, у кого не было масок, выдавали. В группе отметили, что концерт-холл разделен на несколько зон, за каждым зрителем было закреплено место.

"Волонтеры и охрана готовы прийти на помощь. Концерт проходит отлично, ближе к концу люди начинают вставать. Никто этого не отрицает. Вы представляете, рок-н-ролл так действует на людей. Даже в карантин. "Бумбокс" доигрывают концерт, за пять минут до 22.00 в клубе остается только технический персонал и работники клуба. Полиция приезжает после концерта, все очень корректно, организаторы концерта Big Show подписывают протокол, на следующей неделе ждем развития событий", – подчеркнули в пресс-службе.

О том, что во Львове 13 ноября полицейские прекратили концерт, который проходил с нарушением карантинных ограничений, сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести "карантин выходного дня". Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

"Карантин выходного дня" предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. "Карантин выходного дня" даст возможность "остановить волну коронавирусной болезни", считает Степанов.

Мэр Львова Андрей Садовый назвал решение об усилении карантина в выходные "ерундой". 13 ноября горисполком принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. В мэрии считают, что это освобождает указанные заведения от необходимости выполнения требования правительства.