Полиция разоблачила преступную группу, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн

Следователи установили, что члены группы противоправно завладели пятью объектами элитной недвижимой в Киеве, которая принадлежала двум юридическим компаниям. Одна из них имеет иностранные инвестиции.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые использовали заранее подделанные правоустанавливающие документы юридических компаний. Без ведома владельцев они заключали договоры купли-продажи и переоформляли право собственности на недвижимое имущество на одного из членов группы. Противоправно полученное имущество правонарушители легализовали, а полученные средства распределяли между собой.

"В состав преступной группы входило шесть мужчин: 56-летний организатор и пять его сообщников. Все злоумышленники имели свою роль в указанной схеме – псевдодиректор, псевдопокупатель, ответственный за силовой блок при заключении договоров и перевозке средств", – говорится в сообщении.

19 августа полицейские одновременно провели 12 обысков в местах проживания и пребывания членов группы в Киеве, Киевской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие их преступную деятельность.

Трем членам группы сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 (совершение уголовного преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 3 ст. 206-2 (противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит лишение свободы на срок до 12 лет.