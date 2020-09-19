Полиция Украины открыла почти 40 уголовных дел в связи с нарушениями на местных выборах

За последние сутки полиция открыла четыре уголовных производства по фактам возможных нарушений избирательного законодательства.

За две недели полиция открыла почти 40 уголовных производств по фактам нарушений избирательного законодательства Фото: depositphotos.com

С начала избирательной кампании на местных выборах Национальная полиция Украины открыла 39 уголовных производств по фактам возможных нарушений избирательного законодательства. Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба Нацполиции в Facebook.

"За сутки полицейские открыли четыре уголовных производства по фактам нарушений избирательного процесса. Всего в течение суток в полицию поступило 47 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой – 14, по пять – в Одесской и Сумской, по четыре – в Закарпатской и Черниговской, в Киевской – три, по два – в Днепропетровской и Ивано-Франковской, по одному – в Винницкой, Волынской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Херсонской и Хмельницкой областях", – заявили в полиции.

Среди самых распространенных жалоб – нарушение порядка ведения предвыборной агитации и сообщения о подкупе избирателей.

Всего с начала кампании в Национальную полицию поступило 381 сообщение о правонарушениях, на основании которых открыто 39 производств.

Местные выборы в Украине назначены на 25 октября. Выборы состоятся на всей территории Украины, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.