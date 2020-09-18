Гордон: Зеленского считаю чистым, честным и хорошим, но на его горбу пришло к власти множество мерзавцев и идиотов

По мнению основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона, президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось привести к власти качественных политиков, поэтому на ближайших местных выборах партию "Слуга народа" ждет разгром.

Гордон: В этой истории мне жалко только Зеленского, к которому я продолжаю испытывать искренние чувства Фото: gordondmytro / Instagram

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон в эфире телеканала "Наш" 17 сентября заявил, что ему искренне жаль президента Владимира Зеленского, который не смог сформировать вокруг себя достойную команду.

Из-за этого, по прогнозу журналиста, правящую партию "Слуга народа" ждет разгром на ближайших выборах.

"Слуга народа" проигрывает с треском местные выборы. К сожалению для "слуг народа". Меня в данном случае беспокоит только один человек – Владимир Зеленский. Человек, которого я глубоко уважаю и люблю и которого считаю чистым, честным и хорошим. На его горбу пришло к власти множество мерзавцев, идиотов, неспособных, необразованных неучей. И теперь все это отражается на нем, естественно. А он разве виноват? Он пришел с благими намерениями, народ оказал ему доверие, но на его горбу поналазили... Кто? Кто были – те и поналазили. Как говорил [глава СССР Иосиф] Сталин, других писателей у меня для вас нет. В этой истории мне жалко только Зеленского, к которому я продолжаю испытывать искренние чувства", – сказал Гордон.

Журналист подчеркнул, что с подобной кадровой проблемой на месте Зеленского мог столкнуться любой другой политик.

"Я всегда говорю своим друзьям: "Хорошо, ты – президент. Сколько человек ты готов с собой привести?" Ну пять – семь, не больше. Это тех, за кого ты отвечаешь", – отметил Гордон.

По его мнению, из-за падения рейтинга правящей политсилы на местных выборах много голосов могут набрать партия пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" и партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", одним из лидеров которой является кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"25 октября, на мой взгляд, если выборы состоятся, будет крах "Слуги народа". К сожалению, достаточно голосов могут взять такие неуважаемые мной фигуры, как Порошенко и Медведчук, что будет означать не реванш, но заложение фундамента под реванш. Чей реванш? России и националистических, пророссийско настроенных элементов", – сказал журналист.

По мнению Гордона, у кандидатов от "Слуги народа" нет шансов выиграть мэрские выборы в крупных городах.

"Может, в условном Кропивницком кто-то и прорвется, но я не вижу пока таких людей", – отметил основатель издания.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за него отдали голоса 73,22% избирателей, за его соперника Порошенко – 24,45%. До избрания президентом Зеленский был актером, художественным руководителем студии "Квартал 95".

Очередные местные выборы состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Согласно результатам опроса Социологической группы "Рейтинг", который проводили с 12-го по 15 сентября, на ближайших выборах в областные советы кандидатов от "Слуги народа" готовы поддержать 16% респондентов, которые намерены принять участие в голосовании и определились с выбором. В тройке лидеров также "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,9%) и "Европейская солидарность" (11,3%).