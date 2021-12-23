Полиция закрыла дело против Винницкой областной организации НСЖУ о подделке журналистских удостоверений – Томиленко

По его словам, об отсутствии состава уголовного правонарушения говорится в письме заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Александра Солдатова председателю Винницкой облорганизации НСЖУ Василию Паламарчуку.

"Согласно письму винницкой полиции, безосновательные обвинения в адрес облорганизации НСЖУ, по которым местный суд и разрешал выемку документов с персональными данными сотен журналистов, не подтвердились. Полицейские и прокуроры признали, что признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (подделка служебных документов), отсутствует", – отметил Томиленко.

В Национальном союзе журналистов Украины приветствовали "надлежащее реагирование" Национальной полиции на журналистскую критику.

"После нашего публичного протеста против посягательства на персональные данные журналистов отреагировали руководство МВД и департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции. Состоялась содержательная встреча руководителя полиции Винницкой области Ивана Ищенко и председателя облорганизации НСЖУ Василия Паламарчука. Теперь следователи изучили наши аргументы и закрыли это уголовное производство по необоснованным обвинениям относительно "подделки журналистских удостоверений" нашей организацией в Виннице", – подчеркнул Томиленко.

В то же время он добавил, что некоторые недобросовестные СМИ продают в соцсетях удостоверения журналистов и НСЖУ готова помочь правоохранителям в расследовании таких случаев.