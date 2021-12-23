Полиция закрыла дело против Винницкой областной организации НСЖУ о подделке журналистских удостоверений – Томиленко

По его словам, об отсутствии состава уголовного правонарушения говорится в письме заместителя начальника Главного управления Нацполиции в Винницкой области Александра Солдатова председателю Винницкой облорганизации НСЖУ Василию Паламарчуку.
"Согласно письму винницкой полиции, безосновательные обвинения в адрес облорганизации НСЖУ, по которым местный суд и разрешал выемку документов с персональными данными сотен журналистов, не подтвердились. Полицейские и прокуроры признали, что признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (подделка служебных документов), отсутствует", – отметил Томиленко.
В Национальном союзе журналистов Украины приветствовали "надлежащее реагирование" Национальной полиции на журналистскую критику.
"После нашего публичного протеста против посягательства на персональные данные журналистов отреагировали руководство МВД и департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции. Состоялась содержательная встреча руководителя полиции Винницкой области Ивана Ищенко и председателя облорганизации НСЖУ Василия Паламарчука. Теперь следователи изучили наши аргументы и закрыли это уголовное производство по необоснованным обвинениям относительно "подделки журналистских удостоверений" нашей организацией в Виннице", – подчеркнул Томиленко.
В то же время он добавил, что некоторые недобросовестные СМИ продают в соцсетях удостоверения журналистов и НСЖУ готова помочь правоохранителям в расследовании таких случаев.
2 декабря 2021 года правоохранители передали Паламарчуку определение следственного судьи городского суда, предоставляющее разрешение на временный доступ и выемку копий документов, находящихся в собственности НСЖУ.
В определении сказано, что 27 августа текущего года начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины [выдача заведомо подложных удостоверений журналиста].
Расследование основывается на обвинениях местного журналиста, сообщившего, что журналисты Григорий Мазур и Юрий Краковский якобы являются посторонними лицами – членами НСЖУ.
По информации Винницкой ОО НСЖУ, Мазур – действительный член НСЖУ (внештатный корреспондент газеты "Тростянецкие известия"). Краковский с 2001 года работал заместителем главного редактора журнала "Правозащитник", однако из-за неуплаты членских взносов с 2010 года его статус в НСЖУ прекращен (не подтвержден).
В НСЖУ отметили, что 3 декабря 2021 года представитель ГУ Национальной полиции в Тернопольской области обратился к председателю Тернопольской ОО НСЖУ Василию Тракалу с письмом о предоставлении полной информации обо всех членах НСЖУ, состоящих на учете в области (с указанием адресов), телефонов, оснований для выдачи журналистских удостоверений и так далее.
Актив НСЖУ выступил с протестом против требований полиции получить персональные данные сотен журналистов.