Половина украинцев расценивают лозунг "Слава Украине!" как кредо современных граждан страны – опрос

В тройке лидеров – лозунги "Героям слава!" (34%) и "Ждем перемен" (24%).

Также лозунгами современных украинцев респонденты называли "Выжить" (18%), "Украина превыше всего", "Все достало", "Заработать" – по 16%, "Слава нации, смерть врагам" и "Моя хата с краю" – по 11%, "Воля, свобода превыше всего" (8%).

Опрос проводился с 17 июля по 1 августа среди граждан старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Всего опрошено 5000 респондентов методом "лицом к лицу". Статистическая погрешность для выборочной совокупности в целом с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%.