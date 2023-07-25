Президент поручил Кабмину разобраться с законностью санкций против Parimatch

В заявлении главы государства упоминается о том, что межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики, созданная постановлением правительства от 30 августа 2022 года №967, должна обеспечить координацию действий органов исполнительной власти по вопросам подготовки санкций, а также мониторинг эффективности их реализации.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением внимательно проработать поднятый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", – говорится в ответе Зеленского.

На заявление президента Украины отреагировали в компании Parimatch.

"Публичный ответ на петицию и инициированная дополнительная проверка – беспрецедентный шаг, свидетельствующий о силе и смелости в пересмотре решений. Эти качества присущи демократической стране, где властвует верховенство права, ответственность и объективность. Вместе с тем это мощный сигнал рынку и европейскому сообществу, что санкции – это рабочий инструмент борьбы с российской агрессией", – говорится в сообщении Parimatch.

В компании отмечают, что и дальше готовы сотрудничать с представителями власти и предоставлять всю необходимую информацию для проведения проверок и надеются на пересмотр и отмену решения относительно санкций.

"Не сомневаемся, что Кабинет Министров Украины отреагирует и примет все необходимые меры для установления справедливости", – резюмируют в Parimatch.