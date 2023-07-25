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Президент поручил Кабмину разобраться с законностью санкций против Parimatch

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О результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины, говорится в ответе Зеленского
О результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины, говорится в ответе Зеленского
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение премьер-министру Денису Шмыгалю проверить правомерность санкций, введенных против компании Parimatch, и в случае выявления нарушений принять необходимые меры. Об этом говорится в ответе на петицию авторства Ирины Куропятник по снятию санкций с компании Parimatch на сайте президента Украины.

В заявлении главы государства упоминается о том, что межведомственная рабочая группа по реализации государственной санкционной политики, созданная постановлением правительства от 30 августа 2022 года №967, должна обеспечить координацию действий органов исполнительной власти по вопросам подготовки санкций, а также мониторинг эффективности их реализации.

"Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с предложением внимательно проработать поднятый в тексте петиции вопрос и при наличии оснований принять необходимые меры реагирования. О соответствующих результатах автора электронной петиции проинформирует Кабинет Министров Украины", – говорится в ответе Зеленского.

На заявление президента Украины отреагировали в компании Parimatch.

"Публичный ответ на петицию и инициированная дополнительная проверка – беспрецедентный шаг, свидетельствующий о силе и смелости в пересмотре решений. Эти качества присущи демократической стране, где властвует верховенство права, ответственность и объективность. Вместе с тем это мощный сигнал рынку и европейскому сообществу, что санкции – это рабочий инструмент борьбы с российской агрессией", – говорится в сообщении Parimatch.

В компании отмечают, что и дальше готовы сотрудничать с представителями власти и предоставлять всю необходимую информацию для проведения проверок и надеются на пересмотр и отмену решения относительно санкций.

"Не сомневаемся, что Кабинет Министров Украины отреагирует и примет все необходимые меры для установления справедливости", – резюмируют в Parimatch.

Контекст:

Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей из Украины и России.

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса в России и Украине, а также лиц, которые с ним связаны.

11 марта в Parimatch заявили, что после введения санкций на счетах букмекерской компании заблокировано 250 млн грн клиентов.

Компания уволила весь коллектив, она приостанавливает все работы, кроме юридических. Об этом 11 мая сообщила уже бывшая СЕО Наталья Гилевич. "12 мая окончательное закрытие компании PM UA. Весь коллектив уволен, я также покидаю должность. Дальнейшую работу продолжат адвокаты и юридические компании", – отметила она.

Теги: Кабинет Министров, правительство, петиция, Владимир Зеленский, президент, премьер-министр, букмекеры, Кабмин, Parimatch
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