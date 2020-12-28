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"Пришлось применить физическую силу". В Одессе произошел конфликт полицейских и автолюбителей

В патрульной полиции Одесской области рассказали, что после того как организаторам автогонок запретили мероприятие в районе аэропорта, они отправились в центр города, на Привокзальную площадь.

Автолюбители говорят, что ждут "конструктивного диалога" с властями
Автолюбители говорят, что ждут "конструктивного диалога" с властями
Фото: themost_od / Instagram

Вечером 26 декабря в Одессе произошел конфликт между желающими устроить автогонки и полицейскими. Об этом 27 декабря проинформировала в Facebook патрульная полиция Одесской области.

"В полицию поступали сообщения о нарушении режима тишины и блокировке улично-дорожной сети возле аэропорта. Прибыв на место вызова, патрульные обнаружили группу водителей, которые устроили гонки. Инспекторы предупредили граждан о недопущении нарушений правил дорожного движения и отметили невозможность проведения собрания в указанном месте", – говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что "это не остановило нарушителей", а "запрет проводить гонки только возмутил автолюбителей, поэтому они решили перенести свои соревнования в самый центр города – на Привокзальную площадь".

"Организаторы мероприятия перекрыли движение транспорта на дороге, чем вызвали огромные пробки в центральной части города. Водители расположили свои автомобили в месте, где стоянка и остановка запрещена, а зрители-пешеходы стояли посреди проезжей части дороги, подвергая себя и других участников дорожного движения опасности. Также участники мероприятия включили громкую музыку, чем нарушили общественный порядок и спокойствие граждан", – объяснили патрульные.

По их данным, на предложение полицейских "разойтись и прекратить противоправные действия" организаторы мероприятия "отреагировали агрессивно: ругались, толкались и вели себя вызывающе".

"На законное требование прекратить правонарушение организаторы не реагировали, поэтому инспекторам пришлось применить физическую силу и спецсредства, чтобы прекратить противоправные действия и задержать нарушителей", – рассказали в ведомстве.

Там подчеркнули, что "подобные собрания должны проходить в специально оборудованных местах, где будет обеспечен необходимый уровень безопасности для всех участников дорожного движения".

https://www.facebook.com/odesapolice/posts/3712018748858343

Автомобилисты из автоклуба "Мост", которых местное издание "Думская" называет дрифтерами, устраивающими нелегальные гонки, опубликовали в Instagram свою позицию в этой истории.

"Ждем конструктивного диалога о том, как и где может быть решен вопрос для автолюбителей", – пишут они.

Автолюбители утверждают, что давно просят выделить им место для гонок, а обещание решить вопрос после выборов власти не выполняют, и "выстраивается стена отчужденности".

Мероприятие, назначенное на 26 декабря, "Мост" заранее анонсировал в Instagram как последнее в 2020 году. На нем, в частности, планировали автопробег и дрифт. Вырученные от продажи атрибутики деньги обещали потратить на поездку в детдом.

Теги: Одесса, выборы, автомобили, полиция, аэропорт, запрет, детдом, автопробег, патрульная полиция, деньги, конфликт, соревнования, гонки
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