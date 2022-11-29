ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Притула, Гордон и Арестович – самые популярные блогеры в Украине – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За Гордоном в соцсетях следят 10% украинцев
За Гордоном в соцсетях следят 10% украинцев 
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украинский журналист, основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон является одним из самых популярных блогеров в Украине. Об этом свидетельствуют результаты исследования "Украинские медиа, отношение и доверие в 2022 году", презентованные USAID/Internews 29 ноября.

Респондентам задали вопрос: "Кого именно из блогеров – общественных и политических деятелей, активистов, лидеров мнений – вы читаете/смотрите в социальных сетях чаще всего, на кого подписаны?"

16% опрошенных ответили, что украинского телеведущего, волонтера Сергея Притулу, второе и третье места разделили Гордон и советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович, за ними в соцсетях следят по 10% респондентов.

В топ-10 также вошли украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов (4%), украинский активист, блогер Сергей Стерненко (4%), президент Украины Владимир Зеленский (4%), украинский военный эксперт Олег Жданов (4%), народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (3%), российский журналист Юрий Дудь (2%), украинская журналистка Янина Соколова (2%). 

Скриншот: internews.in.ua
Скриншот: internews.in.ua

В прошлом году в топ-3 самых популярных блогеров входили Гордон (его читали 18% респондентов)Дудь (11%) и Притула (10%).

Исследование также показало, что социальные сети и новостные сайты остаются самыми популярными ресурсами для получения украинцами новостей. 74% респондентов черпают информацию в соцсетях, 42% – на новостных сайтах, 36% – на телевидении, 11% – на радио, 3% – в печатных изданиях.

Исследователи подчеркнули, что использование телевидения для получения информации упало с 85% в 2015 году, когда USAID/Internews впервые провели опрос, до 36% в 2022 году. 

Скриншот: internews.in.ua
Скриншот: internews.in.ua

Исследование по заказу международной некоммерческой организации Internews в июле –сентябре провела социологическая компания InMind, финансовую поддержку оказало Агентства США по международному развитию (USAID). Было опрошено 4000 респондентов в 12 областях Украины. Ошибка выборки не превышает 2,5%.  

Теги: СМИ, телевидение, интернет, Дмитрий Гордон, соцопрос, Алексей Гончаренко, Юрий Бутусов, USAID, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, соцсети, Сергей Стерненко, Сергей Притула, Олег Жданов, Юрий Дудь, Янина Соколова
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
"Сказал, до весны не увидимся". Гапчинская показала новые фото своего мужа, который защищает Украину от оккупантов из РФ
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
  Кунис назвала борщ "русским супом". Клопотенко ей ответил
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"Хотим выиграть квартиру в Батуми". Полякова в случае победы на "Танцах со звездами" в Грузии подарит свой приз семье из Украины
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"У нас с Надей нет ничего общего". Муж Дорофеевой высказался о ее романе с Кацуриным
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Красавица. Интересная женщина". Бывшая жена мэра Киева Кличко показала, как выглядит спустя неделю после болезни
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
"Написанное детской рукой "возвращайся живым" дает силы". Украинские защитники получили рекордное количество детских рисунков. Фото
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Горовая публично обратилась к Потапу, который после войны отстранился от управления их продюсерской компанией
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
Полякова рассказала, чем грузинское шоу "Танцы со звездами" отличается от украинского
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"Волшебная", "Какая-то другая". Поклонники обсуждают новый образ Ребрик
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
"После таких видосов ДТЭК должен давать свет чаще". Никитюк и Астафьева сняли юмористическое видео об украинках
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
48-летняя Мосс снялась без одежды и белья. Фото
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
Дорофеева о своем новом романе: Наша история непростая и довольно странная
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Никитюк показала, как сейчас вблизи выглядит ее лицо. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова заявила, что вернулась в Украину. Фото
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
Мишина намекнула, что у нее есть отношения с мужчиной
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кондратюк показал, как сейчас выглядит его дом, который в марте обстреляли оккупанты. Фото (151642)
2
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (120698)
3
"А в жизни подходят с приветствиями". Жена командира полка "Азов" Прокопенко ответила людям, которые "льют грязь" у нее за спиной (118094)
4
Жена Арестовича выехала из Украины (105297)
5
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (65216)
6
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (50084)
7
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (45817)
8
Никитюк показала свое авто. Фото (36078)
 
 
 
 