Притула, Гордон и Арестович – самые популярные блогеры в Украине – опрос

Респондентам задали вопрос: "Кого именно из блогеров – общественных и политических деятелей, активистов, лидеров мнений – вы читаете/смотрите в социальных сетях чаще всего, на кого подписаны?"

16% опрошенных ответили, что украинского телеведущего, волонтера Сергея Притулу, второе и третье места разделили Гордон и советник Офиса президента Украины, блогер Алексей Арестович, за ними в соцсетях следят по 10% респондентов.

В топ-10 также вошли украинский журналист, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов (4%), украинский активист, блогер Сергей Стерненко (4%), президент Украины Владимир Зеленский (4%), украинский военный эксперт Олег Жданов (4%), народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко (3%), российский журналист Юрий Дудь (2%), украинская журналистка Янина Соколова (2%).

Скриншот: internews.in.ua

В прошлом году в топ-3 самых популярных блогеров входили Гордон (его читали 18% респондентов), Дудь (11%) и Притула (10%).

Исследование также показало, что социальные сети и новостные сайты остаются самыми популярными ресурсами для получения украинцами новостей. 74% респондентов черпают информацию в соцсетях, 42% – на новостных сайтах, 36% – на телевидении, 11% – на радио, 3% – в печатных изданиях.

Исследователи подчеркнули, что использование телевидения для получения информации упало с 85% в 2015 году, когда USAID/Internews впервые провели опрос, до 36% в 2022 году.

Скриншот: internews.in.ua

Исследование по заказу международной некоммерческой организации Internews в июле –сентябре провела социологическая компания InMind, финансовую поддержку оказало Агентства США по международному развитию (USAID). Было опрошено 4000 респондентов в 12 областях Украины. Ошибка выборки не превышает 2,5%.