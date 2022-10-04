"ПриватБанк" снова запустил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

Сервис оповещения и поиска штрафов за нарушение ПДД снова заработал в Украине Фото: depositphotos.com

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сервис был недоступен из соображений безопасности, поскольку государственные реестры на какое-то время были отключены. Сейчас работа реестров возобновлена, сообщили в банке.

"Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах пуш-сообщением и уплатите штраф в один клик с помощью любой карты "ПриватБанка", – говорится в заявлении.