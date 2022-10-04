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"ПриватБанк" снова запустил сервис автоматического оповещения и уплаты штрафов ПДД

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Сервис оповещения и поиска штрафов за нарушение ПДД снова заработал в Украине
Сервис оповещения и поиска штрафов за нарушение ПДД снова заработал в Украине
Фото: depositphotos.com

"ПриватБанк" возобновил работу сервиса автоматического оповещения и быстрого поиска штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом пресс-служба банка сообщила 4 октября.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину сервис был недоступен из соображений безопасности, поскольку государственные реестры на какое-то время были отключены. Сейчас работа реестров возобновлена, сообщили в банке.

"Если нарушение ПДД было зафиксировано автоматически, благодаря сервису банка вы будете всегда вовремя проинформированы о штрафах пуш-сообщением и уплатите штраф в один клик с помощью любой карты "ПриватБанка",  говорится в заявлении.

Контекст:

Система автофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

4 апреля первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий заявил, что война – не повод нарушать правила дорожного движения, а административную и уголовную ответственность никто не отменял. По его словам, патрульная полиция фиксирует ДТП с погибшими и травмированными.

Теги: Украина, банки, ПриватБанк, штраф, ПДД, госреестр, нарушение, сервис
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