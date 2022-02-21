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В Украине заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД

На дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов
На дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов
Фото: depositphotos.com

24 новые комплекса автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины 21 февраля. Об этом в Facebook сообщил замглавы патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"На автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – уточнил он.

Теперь на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10224988353208591

Контекст:

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня 2020 года. Вскоре МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД.

За первые пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, заявлял тогдашний министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. За год работы системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД было вынесено почти 1,74 млн постановлений. Из них выполнено около 1,48 млн (оплачено штрафов на общую сумму 259,6 млн грн), подчеркивали в МВД.

В сентябре 2021 года глава МВД Денис Монастырский сообщил, что до конца года на дороги Украины выедут автомобили Нацполиции без опознавательных знаков, они будут скрыто контролировать скорость других автомобилей в движении. По его словам, в МВД уже есть четыре автомобиля, которые могут скрыто контролировать скорость, сейчас идут процессы их испытания и сертификации.

25 января 2022 года патрульные автомобили-фантомы начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах Украины. За первый день работы четырех таких автомобилей в Киеве было выписано 990 админпостановлений о превышении скорости.

Теги: Украина, автомобили, штраф, ПДД, видеофиксация, Денис Монастырский, Нацполиция, скорость, Алексей Билошицкий
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