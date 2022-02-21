В Украине заработали еще 24 комплекса автофиксации нарушений ПДД

"На автомобильных дорогах Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", – уточнил он.

Теперь на дорогах Украины автоматически фиксируют правонарушения 270 приборов, расположенных в 25 городах и 16 областях.