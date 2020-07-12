Работники ночных клубов и ресторанов перекрыли мост в Херсонской области

Работа развлекательных заведений в Украине в период карантина разрешена до 23.00. Недовольные сотрудники ночных клубов и заведений общепита из Херсона устроили акцию протеста на пешеходном переходе, требуя отменить ограничения.

Работники ночных клубов и ресторанов 12 июля перекрывали Антоновский мост через Днепр в Херсонской области, так они выражали недовольство ограничением работы развлекательных заведений до 23.00, сообщает "Укринформ".

"В течение часа пять раз перекрывали движение транспорта: частично пропускали транспорт, затем снова осуществляли непрерывное движение по пешеходному переходу, затем снова пропускали транспорт. Участие в акции принимали около 80 лиц", – рассказала начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Татьяна Пшонь.

Председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев встретился с участниками акции и сообщил, что обращение с их требованиями передано в Кабинет Министров.

"[Министр культуры] Александр Ткаченко пообещал этот вопрос поднять завтра с самого утра на правительственном совещании", – написал Гусев в Facebook.

Из-за пандемии COVID-19 в Украине с 12 марта начал действовать карантин. С 11 мая власти начали смягчать ограничения. 20 мая Кабинет Министров ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия ряду критериев.

Деятельность развлекательных заведений разрешена до 23.00. Ткаченко заявлял, что нарушающие карантин ночные клубы необходимо закрывать до конца пандемии.