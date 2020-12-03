Российский рэпер Баста собирается в Киев. В Госпогранслужбе говорят, что не пустят его в Украину – СМИ

Российскому рэперу Басте в сентябре разрешили въезжать в Украину, однако Госпогранслужба до 1 октября 2021 года не будет разрешать музыканту въезд в страну. Об этом пишет LIGA.net.

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, собирается приехать в Киев в июне 2021 года с двумя концертами. Об этом 3 декабря сообщает LIGA.net.

Источники информагентства в Государственной пограничной службе сообщили, что Баста не сможет въехать в Украину несмотря на то, что в сентябре истек срок запрета, введенного в 2017 году.

"До 1 октября 2021 года он находится на контроле пограничников. При первом появлении на пункте контроля Госпогранслужба откажет в ему посещении Украины", – сообщил источник в ГПСУ.

18 июня 2017 года рэпер планировал провести концерт в Одессе, но мероприятие отменили. В сентябре СБУ запретила Басте въезд в Украину из-за неоднократного посещения временно оккупированного Крыма.

15 января 2018 года Министерство культуры внесло Басту в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. В ноябре суд признал законным запрет Басте въезжать в Украину.

Рэпер Баста находится в базе данных центра "Миротворец" из-за неоднократного незаконного пересечения государственной границы Украины и отрицания российской агрессии. Отмечается, что он гастролировал в оккупированном Россией Крыму.