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Руководителей предприятий "Укроборонпрома" будут проверять на полиграфе – гендиректор концерна

Проверку на полиграфе должны проходить все руководители "Укроборонпрома", сказал его гендиректор Юрий Гусев. Концерн подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины для борьбы с коррупцией.

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Гусев заявил о своей нулевой толерантности к коррупции
Гусев заявил о своей нулевой толерантности к коррупции
Фото: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Все директора предприятий государственного концерна (ГК) "Укроборонпром" будут проходить проверку на полиграфе. Такими планами поделился генеральный директор концерна Юрий Гусев в интервью "Укринформу" 28 января.

"То, что делаем уже сейчас и планируем. Вводим проверку на полиграфе всех руководителей предприятий "Укроборонпрома". Я также принял решение, что все работники, которые приобщаются к нашей команде по открытым конкурсам, должны пройти исследование на детекторе лжи", – заявил Гусев.

Концерн также подписал меморандум о сотрудничестве с Национальным антикоррупционным бюро Украины, отметил он.

"Планируем углублять сотрудничество и с другими антикоррупционными институтами, чтобы оперативно реагировать на любые коррупционные риски и возможные злоупотребления. И как раз современная эффективная система корпоративного управления будет этому способствовать. Ведь реформа предусматривает создание наблюдательных советов, системы отбора кадров через прозрачные и всем понятные процедуры", – сообщил гендиректор ГК.

Гусев поддержал идею относительно нулевой толерантности к коррупции.

"Никакой "круговой поруки". Мы настроены на сотрудничество со всеми правоохранительными органами, проверяют информацию о возможных коррупционных проявлениях и риски на предприятиях "Укроборонпрома", – сказал Гусев.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 декабря 2020 года подписал указ №532/2020 о назначении Гусева генеральным директором "Укроборонпром". До назначения на эту должность он работал главой Херсонской облгосадминистрации.

"Укроборонпром" был создан в 2010 году. Сейчас в него входит 137 предприятий, часть из которых находится на оккупированных территориях Украины.

Гусев в декабре прошлого года подписал приказ о начале корпоратизации концернаРеформа "Укроборонпрома" предусматривает, что 65 самых перспективных предприятий концерна объединят в новый государственный оборонный холдинг. Будут созданы отраслевые бизнес-единицы (ГБО) в форме акционерных обществ, которые будут объединены по направлениям: авиаремонтный, бронетехники, радарных систем, морских систем, высокоточного вооружения, боеприпасов и спецхимии.

Создание холдинговой компании и ГБО должно быть завершено в 2021 году. Будет введена новая модель корпоративного управления, деятельность руководящего холдинга и ГБО будут контролировать надзорные советы.

Теги: коррупция, Укроборонпром, НАБУ, Юрий Гусев, реформа, полиграф, сотрудничество
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