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Рядом с рухнувшим мостом в Днепропетровской области установили понтонную переправу

20 мая мост через реку Чертомлык рухнул, когда по нему ехала фура. Сегодня завершилось строительство временной переправы, ее максимальная нагрузка – 30 тонн.

Движение по понтону будет организовано в реверсном режиме
Движение по понтону будет организовано в реверсном режиме
Фото: Служба автомобільних доріг у Дніпропетровській області / Facebook

В Никопольском районе Днепропетровской области рядом с обрушенным мостом через реку Чертомлык 4 июня открыли временную понтонную переправу. Об этом сообщила Служба автомобильных дорог Украины.

Длина переправы – 160 м, ширина – 8 м, при этом ширина проезжей части – 6,5 м.

Установлены светофоры для регулирования реверсного движения по понтонной переправе. Разрешается движение автотранспорта весом до 30 тонн со скоростью не более 20 км/ч.

Мост на трассе Н-23 Кропивницкий – Запорожье обрушился 20 мая, когда по нему проезжал грузовик. Никто не пострадал.

26 мая военные и дорожники приступили к установке временной переправы.

Глава Днепропетровской облгосадминистрации Александр Бондаренко сообщал, что открытие проезда намечалось на 1 июня, однако из-за низкого уровня воды в реке запуск переправы пришлось отложить.

Теги: Днепропетровская область, переправа, мост, грузовик, Александр Бондаренко
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