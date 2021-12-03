Ryanair запустит два новых рейса из Киева

В летней навигации 2022 года авиакомпания анонсировала запуск новых маршрутов из аэропорта Борисполь в Стокгольм и на греческий остров Керкира (Корфу).

Первый рейс сообщением Киев – Стокгольм Ryanair выполнит 29 марта следующего года. Полеты запланированы два раза в неделю – по вторникам и субботам.

Минимальные тарифы на рейсы в апреле и мае составляют €40–50 в одну сторону с ручной кладью, габариты которой не превышают 40х25х20 см.

По данным издания, Ryanair до 2020 года уже летал из Киева в Швецию, однако использовал отдаленный аэропорт Скавста. В этот раз лоукостер будет летать в основной аэропорт Арланда, который расположен ближе к Стокгольму.

Рейс из Киева на греческий курорт Керкира Ryanair запустит 7 июня 2022 года. Перелеты запланированы один раз в неделю – по вторникам. Минимальная стоимость билетов с вылетами в июне и июле – €70–100 в одну сторону.