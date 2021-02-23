СБУ задержала наркокурьеров, которые перевозили амфетамин в коробках из-под сока

Сотрудники Службы безопасности Украины получили информацию о попытке наладить схему поставки амфетамина из Киева в Одесскую область для продажи. Одного из участников схемы задержали на автовокзале областного центра, у него нашли около четырех килограмм амфетамина.

Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе канал поставки амфетамина и контрабанду крупной партии табака для кальяна. О спецоперации сообщили в пресс-центре СБУ 23 февраля.

"Сотрудники СБУ получили оперативную информацию о попытке участников наркогруппировки наладить механизм переправки амфетамина из Киева в Одесскую область для продажи. "Товар" для заказчиков должны были привезти наркокурьеры из столичного региона", – рассказали в ведомстве.

Одного из наркодельцов задержали на автовокзале областного центра. Его багаж проверили и обнаружили почти четыре килограмма амфетамина. По информации оперативников, наркотик поместили в упаковки из-под сока.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.