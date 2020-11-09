СБУ разоблачила хакеров, которые украли ответы на экзаменационные билеты вузов

В Винницкой области злоумышленники осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы вузов для блокирования работы учебных заведений во время экзаменов, сообщает пресс-служба СБУ.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили хакерскую группировку, которая вмешивалась в работу компьютерных программ и информационных ресурсов высших учебных заведений в Винницкой области. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники противоправно меняли официальную информацию учебных заведений и получали доступ к файлам, которые содержат, в частности, ответы на экзаменационные билеты. Незаконно полученную информацию они продавали заинтересованным лицам.

Помимо этого, злоумышленники осуществляли DDoS-атаки на информационно-телекоммуникационные системы вузов для блокирования работы учебных заведений во время экзаменов.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины, правоохранители изъяли компьютерную технику, sim-карты операторов сотовой связи с доказательствами противоправной деятельности, а также банковские платежные карточки, на которые поступали деньги от сделок.