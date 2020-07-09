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Для детей из Крыма и ОРДЛО будет отдельная квота в вузы – Бабак

Нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак отметил, что для детей с оккупированных территорий осталась возможность поступать по результатам внешнего независимого тестирования по их желанию.

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Дети с оккупированных территорий могут пройти однолетние подготовительные курсы в Украине для поступления в вуз
Дети с оккупированных территорий могут пройти однолетние подготовительные курсы в Украине для поступления в вуз
Фото: pixabay.com

Для детей с временно оккупированных территорий Крыма, Донецкой и Луганской областей будет отдельная квота на поступление в вузы. Об этом заявил председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций и нардеп от "Слуги народа" Сергей Бабак во время пресс-брифинга 9 июля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Мы приравняли права детей с ОРДЛО к правам детей из Крыма и расширили это на все университеты. Есть общенациональная квота, она в этом году будет в пределах 2500 мест бюджетных, и эти дети будут конкурировать только между собой, а не с детьми [с подконтрольной правительству территории] Украины, которые сдают ВНО", – отметил он, комментируя законопроект об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО.

Бабак добавил, что для детей с оккупированных территорий осталась возможность поступать по результатам ВНО по их желанию. Однако, по его словам, из-за закрытых пунктов пропуска они физически не могли попасть на подконтрольную Украине территорию для сдачи этих экзаменов.

"У них отдельная квота… Когда мы рассматривали данный законопроект (об особенностях поступлений в вузы Украины для детей из Крыма и ОРДЛО) у себя на комитете, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая есть сейчас в Украине для широкого поступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать. Насколько мне известно, сейчас Министерство образования и науки с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты", – сказал Бабак.

Нардеп также отметил, что законопроект предусматривает возможность для детей с оккупированных территорий пройти однолетние подготовительные курсы в Украине.

"Мы хотим привлекать детей не только после 11-го класса, но и после 10-го, чтобы они могли один год учиться здесь по их желанию на подготовительных курсах, а потом поступать в заведения высшего образования как внутренне перемещенные лица", – подчеркнул он.

22 июня президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в закон "О высшем образовании" для упрощения поступления в высшие учебные заведения выпускников школ с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма.

На внеочередном заседании 3 июля Верховная Рада приняла этот закон.

В министерстве также напомнили, что выпускники с временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма поступали по упрощенной процедуре в украинские вузы с 2016 года. Для этого были созданы образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина". При этом, как отметил народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук в Facebook, ранее количество вузов, в которые могли поступать абитуриенты с оккупированных территорий по упрощенной процедуре, было чрезвычайно ограниченным, среди них фактически не было рейтинговых университетов. Он также сообщил, что жители оккупированных территорий не займут бюджетных мест других детей, поскольку с 2016 года для них выделена отдельная квота, которую определяет Министерство образования.

Теги: Крым, Украина, образование, вступительная кампания, вузы, ОРДЛО, Сергей Бабак
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