СБУ провела совместную с США спецоперацию по ликвидации группы, производившей фальшивые документы

По данным спецслужбы, подозреваемые изготавливали высококачественные фальшивки – в основном ID-карты стран Европейского союза, а также другие разрешительные документы. Свои услуги они рекламировали через анонимный сервер в сети DarkNet.

Правоохранители установили, что группировка действовала на территории Львова.

"Обычно они изготавливали фальшивые ID-карты, которые позволяли незаконно пересекать границу разных стран. Их клиентами в основном были нелегальные мигранты из стран Ближнего Востока, которые хотели "легализоваться" на территории западных стран. Дельцы изготавливали несколько десятков фальшивок в месяц. После изготовления подделки переправляли за границу через водителей международных перевозок", – говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых изъяли печати, бланки, голограммы, а также компьютерную технику, задействованную в процессе изготовления и сбыта поддельных документов.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – семь лет лишения свободы.