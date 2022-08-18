СБУ разоблачила в Киеве добровольческий батальон, незаконно хранивший оружие и боеприпасы

Все изъятые автоматы и боекомплект направлены на экспертизу Фото: Служба безпеки України / Facebook

По данным спецслужбы, в ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и около 1000 боеприпасов к ним.

"Это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию средств поражения", – говорится в сообщении.

Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – семь лет лишения свободы.