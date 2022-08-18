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ОБЩЕСТВО

СБУ разоблачила в Киеве добровольческий батальон, незаконно хранивший оружие и боеприпасы

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Все изъятые автоматы и боекомплект направлены на экспертизу
Все изъятые автоматы и боекомплект направлены на экспертизу
Фото: Служба безпеки України / Facebook

В ходе спецоперации Служба безопасности Украины обнаружила склад незаконного хранения оружия и боеприпасов, организованный одним из добровольческих формирований территориальной общины Киева. Об этом 18 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, в ходе обысков изъято более 60 единиц незарегистрированных автоматов Калашникова и около 1000 боеприпасов к ним.

"Это оружие могло быть использовано для совершения тяжких и особо тяжких преступлений на территории столичного региона. Чтобы не допустить таких правонарушений, СБУ сработала на опережение и изъяла всю партию средств поражения", – говорится в сообщении.

Все автоматы и боекомплект направлены на экспертизу.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи – семь лет лишения свободы.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid02uU8ydH2Vse9ah2NbdDow1hiX53c1etHEccCWZ8X5TjxfCGNzCnCKTVegDfZGg2gpl

Теги: Киев, Украина, оружие, правоохранители, добровольческий батальон, уголовное производство, обыски, Служба безопасности Украины
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