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Бывшие топ-чиновники МВД Украины незаконно выдали более 700 разрешений на оружие, дело передано в суд – СБУ

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Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы
Подозреваемым грозит до 13 лет лишения свободы
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности завершила досудебное расследование деятельности преступной организации, которую создал и возглавил бывший первый заместитель начальника департамента превентивной деятельности Министерства внутренних дел Украины. Об этом 17 августа в Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

"На момент разоблачения в 2021 году он и его сообщники находились на официальных должностях и наладили масштабную схему поборов с граждан за выдачу разрешительных документов на приобретение и хранение оружия, в том числе огнестрельного", – уточнили в СБУ.

По данным ведомства, в течение 2020–2021 годов участники схемы безосновательно выдали более 700 разрешений. По материалам СБУ наложен арест на банковские счета бывшего высокопоставленного чиновника в размере более 10 млн грн, полученных незаконным путем.

Установлено, что в состав преступной организации входили еще четыре руководителя подразделений контроля над обращением оружия Национальной полиции в Киеве и других регионах.

"За разные суммы неправомерной выгоды они способствовали беспрепятственному оформлению документов на право хранения и ношения нарезного, гладкоствольного и травматического оружия. Также злоумышленники предоставляли услуги ускоренной выдачи соответствующих разрешений и их перерегистрации для продления срока действия. К противоправной деятельности должностные лица привлекли своего сообщника, представлявшего их интересы в одной из крупнейших в Украине сетей по продаже оружия и военного снаряжения", – отметили в СБУ.

Организатору и участникам преступной схемы сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 13 лет лишения свободы.

Дело бывших топ-чиновников МВД передано в суд.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/5659986884012088/

Теги: МВД, СБУ, Украина, оружие, коррупция, полиция, чиновники, подозрение
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