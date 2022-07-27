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Подозреваемому в коррупции экс-главе АРМА избрали меру пресечения в виде залога в размере 3,1 млн грн

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Мера пресечения действует до 12 сентября
Мера пресечения действует до 12 сентября
Фото: pixabay.com

26 июля Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения в виде залога бывшему главе Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Об этом в Telegrаm проинформировала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"Следственный судья Высшего антикоррупционного суда избрал меру пресечения бывшему главе АРМА, который подозревается вместе с другими лицами в злоупотреблении властью и растрате более 426 млн грн. Суд применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 3 101 250 грн", – говорится в сообщении.

В САП уточнили, что мера пресечения действует до 12 сентября.

Специализированная антикоррупционная прокуратура не уточняет имя подозреваемого, но известно, что в 2019 году, когда, по данным следствия, имело место коррупционное действие, руководителем АРМА был Антон Янчук. В комментарии "Украинской правде" он подтверждал объявление подозрения.

Контекст:

13 июля Национальное антикоррупционное бюро Украины проинформировало, что о подозрении в коррупции при торговле арестованным имуществом сообщили, кроме экс-главы АРМА, еще четырем лицам: начальнику управления менеджмента активов центрального аппарата АРМА, специалисту отдела по развитию предприятия госпредприятия "СЕТАМ", оценщику, учредителю и директору частной компании.

Следствие установило, что должностные лица АРМА в сговоре с представителями СЕТАМ, частными компаниями и другими лицами организовали схему продажи по заниженной стоимости имущества, арестованного в рамках уголовных дел и переданного в управление АРМА.

Схема действовала следующим образом: арестованное имущество передавали АРМА под предлогом выполнения определений следственного судьи. Чиновники АРМА, в свою очередь, готовили обоснование, что такими активами трудно управлять, хранить или они быстро портятся и могут потерять свою стоимость.

В дальнейшем имущество оценивала компания – участник схемы по существенно заниженной стоимости. Затем имущество выставлялось на электронные торги СЕТАМ, а представители госпредприятия организовывали их таким образом, чтобы обеспечить победу заранее определенной частной компании.

Правоохранители получили доказательства по меньшей мере четырех эпизодов этой схемы. В результате продажи арестованного имущества по заниженной стоимости только в этих эпизодах нанесен ущерб более чем на 426 млн грн.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: залог, суды, Антон Янчук, НАБУ, САП, АРМА, ВАКС
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