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Подозреваемые в коррупции чиновники АРМА могут вернуться к работе – СМИ

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Слева направо: председатель АРМА Виталий Сигидин и его заместители Владимир Павленко и Филипп Пронин
Слева направо: председатель АРМА Виталий Сигидин и его заместители Владимир Павленко и Филипп Пронин
Фото: hubs.ua

18 июля начнется финальный этап конкурса на замещение должности главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Четверо из 10 претендентов имеют опыт работы в этом антикоррупционном органе, пишет Hubs.ua. Среди них, по данным издания, подозреваемый в краже $400 тыс. заместитель главы ведомства Владимир Павленко.

Издание напомнило, что в рамках уголовного производства №42020000000002497 в мае 2020 года правоохранители изъяли $400 тыс. из банковского ящика Сергея Кисилева. Впоследствии суд наложил на эти деньги арест, после чего вся сумма оказалась на балансе АРМА. Кисилев неоднократно пытался через суд вернуть эти средства, но даже с судебным решением о снятии ареста с изъятой суммы получал отказ от АРМА.

Агентство, пишет Hubs.ua, передало средства гражданину Игорю Королю, который заявил АРМА, что $400 тыс. на самом деле принадлежат ему, в качестве доказательства он предоставил определение Печерского суда, отменившего арест на деньги. Впоследствии стало известно, что это постановление – поддельный документ, отмечает издание.

Журналисты Hubs.ua выяснили, что за два месяца до этого Печерский районный суд города Киева постановил АРМА вернуть деньги в сейф следователя Главного следственного управления НПУ Натальи Медведевой. Авторы статьи считают, что если бы следователь выполнила это решение суда, кражи денег не произошло бы.

"На этом судебном заседании присутствовал прокурор ОГП Калинин. Он должен предоставить следователям (в том числе Наталье Медведевой) указания, что нужно выполнить решение суда и вернуть денежные средства из АРМА. Но не сделал этого", – комментирует адвокат Кисилева Игорь Орлов.

По мнению адвоката, Медведева не была заинтересована в выполнении решения суда.

"В день, когда АРМА перечислила средства моего клиента подставному лицу, мы как раз были на допросе у Медведевой. Прошло уже полтора месяца после постановления суда о возврате средств из АРМА, но она сказала, что это постановление по почте еще не получила. Экземпляр постановления был и у нас, мы предлагали передать ей лично в руки, но следователь наотрез отказалась, заявив, что определение она не принимает от адвокатов. А получила его аж 9 марта 2021 года, то есть через четыре месяца после вынесения определения", – заявил он.

Hubs.ua отмечает, что "такая же мистика" происходила и с судебным постановлением об отмене ареста денежных средств. Судья Печерского районного суда города Киева Сергей Вовк направил в Главное следственное управление Нацполиции решение об отмене ареста в $400 тыс. в конце января 2021 года.

"Судья написал нам, что сопроводительным письмом 25 января 2021 года в материалах судебного производства мы направили постановление в ГСУ НПУ для выполнения. А примерно 28 января постановление уже было в ГСУ, – сказал адвокат. – И это подтвердили устно в канцелярии МВД. Но заместитель начальника отдела ГСУ НПУ Игорь Шлапак в ответ на адвокатский запрос сообщил, что получил это постановление 9 марта 2021 года. Где оно было два месяца, неизвестно".

Как сообщает издание, еще один шанс не допустить преступления был упущен правоохранителями за две недели до совершения кражи. 

"Тогда судья Печерского районного суда города Киева Елена Бусик направила в Офис генпрокурора вызов на судебное заседание по фиктивному делу, на номер которого адвокат подставного лица впоследствии как раз и ссылался в своем письме в АРМА и на основании сфабрикованного решения требовал вернуть $400 тыс. Если бы судебное заседание по этому делу состоялось в запланированное время, прокурор мгновенно раскусил бы намерения преступников. И объяснил судье, что эти средства принадлежат совсем другому лицу, а требования истца безосновательны", – говорится в расследовании Hubs.ua.

"Фактически и в этом судебном заседании Офис генпрокурора сделал все для того, чтобы мошенники завладели денежными средствами", – заявил адвокат.

Контекст:

1 апреля 2021 года АРМА сообщило, что в помещении центрального аппарата агентства и дома у нескольких сотрудников проходят обыски. Обыски проводили у тогдашнего и.о. председателя АРМА Виталия Сигидина, его заместителя Владимира Павленко и руководителя Управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили. 

Впоследствии правоохранители пояснили, что следователи Госбюро совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ провели более 50 обысков в рамках расследования дела о незаконном завладении более $400 тыс. Эти деньги были на хранении в АРМА и, по данным следствия, переведены работниками агентства на счета третьих лиц.

В рамках производства о подозрении сообщили шести лицам – по уголовным преступлениям, предусмотренным ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

В декабре 2020 года Игорь Король, 24-летний уроженец Венгрии, зарегистрированный в Киеве, обратился в агентство за деньгами – сослался на решение суда, который отменил арест и определил его владельцем средств. Однако впоследствии оказалось, что суд якобы не выносил решение, на которое тот сослался. "Українські новини" писали, что деньги принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Кисилеву, но были перечислены подставному лицу Игорю Королю.

Теги: коррупция, деньги, правоохранители, расследование, НПУ, АРМА, Офис генпрокурора
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