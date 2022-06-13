Прокуратура арестовала имущество семьи экс-министра обороны Украины Лебедева на сумму более 600 млн грн

В сообщении не названа фамилия Лебедева, но речь идет о министре обороны в 2012–2014 годах, также опубликована его узнаваемая фотография.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену", – говорится в сообщении.
Арестованное имущество передано в управление АРМА.
В сообщении подчеркивается, что по данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья экс-министра.
"Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории России, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора", – говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, также наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.
Нацполиция и СБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоения имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).
Лебедев занимал пост министра обороны Украины с 24 декабря 2012 года по 27 февраля 2014 года, но покинул страну еще до своей официальной отставки. В мае 2014 года против него в ГПУ открыли уголовное дело по подозрению в снижении обороноспособности страны. В 2020 году он был заочно арестован, также против него открыли производство по подозрению в госизмене.
По данным российской "Новой газеты" на 2018 год, принадлежащая экс-министру группа компаний "Парангон" строила апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории.
По информации "24 канала", в 2020 году Лебедев жил в оккупированном Россией Крыму, а подконтрольный ему Криворожский дизельный завод, теперь принадлежащий его дочери Алене Лебедевой, продолжал работу, несмотря на судебные запреты. Отмечалось, что активы семьи Лебедевых объединились в Aurum Group.
В самой Aurum Group после публикации этой информации заявляли, что информация о причастности Лебедева к их деятельности – "100-процентная выдумка". В компании утверждали, что Криворожский дизельный завод начал выпуск железнодорожных грузовых вагонов в конце 2017 года, его бенефициарным владельцем является Лебедева и самостоятельно управляет компаниями, в которых является прямым или опосредованным участником.
Кроме того, в Aurum Group подчеркнули, что "ни одно из предприятий группы никогда не производило и не производит оружие и, соответственно, не осуществляло поставки такой продукции в РФ".