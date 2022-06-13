Прокуратура арестовала имущество семьи экс-министра обороны Украины Лебедева на сумму более 600 млн грн

В сообщении не названа фамилия Лебедева, но речь идет о министре обороны в 2012–2014 годах, также опубликована его узнаваемая фотография.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства арестовано 645 железнодорожных вагонов стоимостью около 650 млн грн, принадлежащих предприятиям семьи экс-чиновника, объявленного в розыск за государственную измену", – говорится в сообщении.

Арестованное имущество передано в управление АРМА.

В сообщении подчеркивается, что по данным следствия, на территории Украины осуществляют свою деятельность ряд предприятий, конечным бенефициарным владельцем которых является семья экс-министра.

"Указанные предприятия занимаются поставками и реализацией товаров на территории России, а также производят оборудование для оборонно-промышленного комплекса государства-агрессора", – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, также наложен арест на другое имущество этой финансово-промышленной группы предприятий и их владельцев. В частности, арестовано 30 земельных участков, 30 объектов недвижимости, в том числе шесть цельных имущественных комплексов и корпоративные права 22 субъектов хозяйствования.

Нацполиция и СБУ ведут досудебное расследование в уголовном производстве по фактам финансирования свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины и присвоения имущества (ч. 3 ст. 110-2 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).