Перед началом вторжения РФ полиция выдала всем нардепам оружие – Тищенко

"У каждого нардепа есть оружие. Более того, нам его выдавали централизованно еще накануне войны органы полиции в соответствии с действующим законодательством. Причем с формулировкой "пожалуйста, останьтесь живыми", – сообщил Тищенко.

Нардеп также подтвердил подлинность видео, на котором его награждают пистолетом за работу для батальона "Архангелы Михаила" – оно стало одним из поводов конфликта между Тищенко и его коллегой по фракции Марьяной Безуглой.

"Как народный депутат я имею право на ношение оружия. Если мы о том видео, где военнослужащие мне его подарили, то я с радостью его принял. С первых дней войны наша команда поддерживает отдельные подразделения ВСУ, и ребята в благодарность сделали такой специфический презент. Какие времена, такие и подарки", – заявил он.