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Перед началом вторжения РФ полиция выдала всем нардепам оружие – Тищенко

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По словам Тищенко, нардепам выдавали оружие централизованно
По словам Тищенко, нардепам выдавали оружие централизованно
Фото: Николай Тищенко / Facebook

Все народные депутаты Украины получили оружие в преддверии полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил зампредседателя парламентской фракции "Слуга народа" Николай Тищенко в интервью "Українським новинам", опубликованном 6 августа.

"У каждого нардепа есть оружие. Более того, нам его выдавали централизованно еще накануне войны органы полиции в соответствии с действующим законодательством. Причем с формулировкой "пожалуйста, останьтесь живыми", – сообщил Тищенко.

Нардеп также подтвердил подлинность видео, на котором его награждают пистолетом за работу для батальона "Архангелы Михаила" – оно стало одним из поводов конфликта между Тищенко и его коллегой по фракции Марьяной Безуглой.

"Как народный депутат я имею право на ношение оружия. Если мы о том видео, где военнослужащие мне его подарили, то я с радостью его принял. С первых дней войны наша команда поддерживает отдельные подразделения ВСУ, и ребята в благодарность сделали такой специфический презент. Какие времена, такие и подарки", – заявил он.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Теги: Верховная Рада, оружие, полиция, народные депутаты, война России против Украины, Национальная полиция, Николай Тищенко
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