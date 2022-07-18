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"Не позорь однострой". Нардепа Шевченко заставили покинуть зал Рады после появления там в форме ВСУ. Видео

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Шевченко снял военную куртку, этого оказалось недостаточно
Шевченко снял военную куртку, этого оказалось недостаточно
Скриншот: Volodymyr Viatrovych / Facebook

Исключенного из парламентской фракции "Слуга народа" нардепа Евгения Шевченко коллеги по Верховной Раде заставили 18 июля покинуть сессионный зал, куда он пришел в форме Вооруженных сил Украины. Видео инцидента опубликовал в Fаcebook нардеп от "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Сними однострой, не позорь однострой", – говорили ему народные депутаты.

Шевченко прямо в зале снял куртку и остался в футболке защитного цвета.

Это коллег не удовлетворило, они требовали выйти и снять форму ВСУ полностью.

"Будешь сидеть в трусах", – говорили ему.

И Шевченко вышел.

https://www.facebook.com/volodymyr.viatrovych/videos/459406805619592/

Контекст:

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Шевченко заявлял, что участвовал в работе "по дипломатической линии, чтобы убедить и организовать разговор" между президентом Украины Владимиром Зеленским и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. 

7 марта в СМИ появилась информация, что СБУ задержала нардепа при попытке пересечь границу с Польшей. Через два дня Шевченко в Facebook опроверг это и заявил, что вступил в ВСУ и проходит службу в воинской части №А0515 (относится к ГУР Минобороны Украины).

После этого публичной информации о нардепе не было. По информации движения "Чесно" на конец мая, он пропустил все заседания Верховной Рады, проведенные с начала полномасштабной войны.

21 июня Шевченко заявлял, что выполнял "военно-политическую миссию".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Верховная Рада, Владимир Вятрович, народные депутаты, парламент, ВСУ, заседание, политик Евгений Шевченко, нардеп
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