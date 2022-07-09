В Раде планируют создать следственную комиссию для проверки причин выезда нардепов, которые находятся не в Украине

Нардепам и их помощникам, которые не принимают участия в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, зарплату не выплачивают, сообщил спикер Фото: depositphotos.com

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, не выполняющие своих функциональных обязанностей, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что парламентариям, которые не принимают участия в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях своих комитетов, зарплату не выплачивают, поскольку "они не выполняют своих функций как народные депутаты". Это же, по его словам, касается и их помощников. "Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах", – добавил Стефанчук, отметив, что это касается, в частности, бывших членов фракций ОПЗЖ и "Слуга народа" Виктора Медведчука (он был членом комитета по правам человека) и Алексея Ковалева.