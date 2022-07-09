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В Раде планируют создать следственную комиссию для проверки причин выезда нардепов, которые находятся не в Украине

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Нардепам и их помощникам, которые не принимают участия в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, зарплату не выплачивают, сообщил спикер
Нардепам и их помощникам, которые не принимают участия в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях комитетов, зарплату не выплачивают, сообщил спикер
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию (ВСК), которая проверит, почему находятся не в Украине народные депутаты, которые выехали из страны и не работают во время полномасштабного вторжения РФ. Об этом сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Думаю, что в ближайшее время будет инициировано создание временной следственной комиссии, которая сможет определить все факты их пребывания не на территории Украины, причины этого – и рекомендовать соответствующие решения к принятию в Верховной Раде Украины. Сейчас мы на пути к тому, чтобы депутаты, не выполняющие своих функциональных обязанностей, не имели возможности работать в стенах украинского парламента", – сказал спикер.

Он подчеркнул, что парламентариям, которые не принимают участия в пленарных заседаниях Рады или в заседаниях своих комитетов, зарплату не выплачивают, поскольку "они не выполняют своих функций как народные депутаты". Это же, по его словам, касается и их помощников.

"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах", – добавил Стефанчук, отметив, что это касается, в частности, бывших членов фракций ОПЗЖ и "Слуга народа" Виктора Медведчука (он был членом комитета по правам человека) и Алексея Ковалева.

Контекст:

В конце апреля Стефанчук говорил, что около 10 нардепов покинули Украину за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ и не вернулись.

По информации движения "Чесно" на конец мая, 17 нардепов пропустили все заседания Рады с начала вторжения.

"Чесно" также сообщило со ссылкой на регламентный комитет и управление делами Рады, что за первые четыре месяца 2022 года нардепов оштрафовали за прогулы заседаний комитетов и неучастие в голосованиях парламента без уважительных причин на общую сумму более 5 млн грн. В число лишенных выплат хотя бы за один месяц прогуливания попал 101 нардеп. 

Среди прогульщиков – председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и его заместитель Николай Тищенко, пятый президент Украины, член фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Теги: депутаты, народные депутаты, временная следственная комиссия, выплаты, Руслан Стефанчук
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