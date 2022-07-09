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Довыборы в Раду для замены сложивших мандат депутатов смогут провести только по окончании военного положения – Стефанчук

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В Раде сейчас 420 народных депутатов
В Раде сейчас 420 народных депутатов
Фото: depositphotos.com

Проведение довыборов в Верховную Раду для избрания народных депутатов вместо Дмитрия Лубинца и Вадима Новинского станет возможным только после завершения в Украине военного положения. Об этом сказал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что после того, как Верховная Рада поддержала кандидатуру члена группы "За майбутнє" Лубинца на должность омбудсмена, он сложил полномочия народного депутата и в Раде "появилась вакансия".

"В связи с тем, что в Украине действует военное положение, согласно соответствующему закону, мы не можем проводить выборы в этот период, поэтому сейчас эта должность будет оставаться вакантной. В период военного положения ни по какому направлению, ни по какому мандатному округу не будут проводиться выборы – они возможны только после завершения военного положения", – подчеркнул спикер.

Он также напомнил, что парламент 8 июля поддержал сложение депутатских полномочий нардепом нескольких созывов Вадимом Новинским.

И Лубинец, и Новинский избирались в Раду как мажоритарщики.

"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде, – это 420 народных депутатов", – сказал Стефанчук.

Контекст:

Конституционный состав Верховной Рады Украины – 450 народных депутатов Украины, которые избираются сроком на пять лет.

На выборах парламента в 2019-м году избрали 424 нардепа, так как на оккупированных территориях Крыма и Донбасса выборы не проходили.

После начала полномасштабной войны Рада лишила мандата бывшего представителя ОПЗЖ Илью Киву, который просит "убежище" и гражданство РФ. Как говорил "Радіо Свобода" коллега Кивы по фракции Нестор Шуфрич, тот сам подал заявление о сложении полномочий депутата.

Теги: Верховная Рада, выборы, Вадим Новинский, депутаты, народные депутаты, военное положение, парламент, мандат, Дмитрий Лубинец, Руслан Стефанчук
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