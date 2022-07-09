Довыборы в Раду для замены сложивших мандат депутатов смогут провести только по окончании военного положения – Стефанчук

Он отметил, что после того, как Верховная Рада поддержала кандидатуру члена группы "За майбутнє" Лубинца на должность омбудсмена, он сложил полномочия народного депутата и в Раде "появилась вакансия".

"В связи с тем, что в Украине действует военное положение, согласно соответствующему закону, мы не можем проводить выборы в этот период, поэтому сейчас эта должность будет оставаться вакантной. В период военного положения ни по какому направлению, ни по какому мандатному округу не будут проводиться выборы – они возможны только после завершения военного положения", – подчеркнул спикер.

Он также напомнил, что парламент 8 июля поддержал сложение депутатских полномочий нардепом нескольких созывов Вадимом Новинским.

И Лубинец, и Новинский избирались в Раду как мажоритарщики.

"Поэтому мы пока будем работать в том формате, который есть в Верховной Раде, – это 420 народных депутатов", – сказал Стефанчук.