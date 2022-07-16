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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Раде предложили наказывать предупреждениями и штрафами нарушителей комендантского часа

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За первое нарушение комендантского часа в Раде предлагают наказывать штрафами до 850 грн, за повторное в течение года до 3,4 тыс. грн
За первое нарушение комендантского часа в Раде предлагают наказывать штрафами до 850 грн, за повторное в течение года – до 3,4 тыс. грн
Фото: depositphotos.com

В Верховной Раде Украины 12 июля зарегистрировали законопроект №7553 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по введению ответственности за нарушение комендантского часа в условиях действия военного положения.

Инициаторами документа являются шесть нардепов. Законопроект предоставлен профильному комитету для ознакомления.

"Главной задачей законопроекта является устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также обеспечение общественного порядка во время действия военного положения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно тексту законопроекта, нарушителей комендантского часа предлагают наказывать предупреждениями и штрафами от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час.

Рада продлевала военное положение в марте и апреле – каждый раз на месяц. 22 мая действие военного положения в государстве Рада продлила на 90 суток до 23 августа 2022 года.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, комендантский час, народные депутаты, штраф, военное положение, парламент, комитет, законопроект, война России против Украины, безопасность, нарушители, нарушение
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