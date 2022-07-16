В Раде предложили наказывать предупреждениями и штрафами нарушителей комендантского часа

За первое нарушение комендантского часа в Раде предлагают наказывать штрафами до 850 грн, за повторное в течение года – до 3,4 тыс. грн Фото: depositphotos.com

Инициаторами документа являются шесть нардепов. Законопроект предоставлен профильному комитету для ознакомления.

"Главной задачей законопроекта является устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также обеспечение общественного порядка во время действия военного положения", – говорится в пояснительной записке к документу.

Так, согласно тексту законопроекта, нарушителей комендантского часа предлагают наказывать предупреждениями и штрафами от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн).

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