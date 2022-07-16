В Раде предложили наказывать предупреждениями и штрафами нарушителей комендантского часа

Инициаторами документа являются шесть нардепов. Законопроект предоставлен профильному комитету для ознакомления.
"Главной задачей законопроекта является устранение реальной угрозы жизни и безопасности лиц, интересам общества или государства, повышение обороноспособности, а также обеспечение общественного порядка во время действия военного положения", – говорится в пояснительной записке к документу.
Так, согласно тексту законопроекта, нарушителей комендантского часа предлагают наказывать предупреждениями и штрафами от 30 до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).
В случае повторного нарушения в течение года – штраф от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину. В числе прочих мер в стране действует комендантский час.
Рада продлевала военное положение в марте и апреле – каждый раз на месяц. 22 мая действие военного положения в государстве Рада продлила на 90 суток до 23 августа 2022 года.