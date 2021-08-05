СБУ разоблачила в Житомирской области "черных копателей", которые добывали тротил из авиабомб для криминалитета

Во время обысков нашли почти 15 кг взрывчатого вещества Фото: ssu.gov.ua

По версии СБУ, двое жителей Бердичевского района Житомирской области раскрывали самостоятельно найденные снаряды. Они изымали взрывчатку из авиабомб и артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

"Подпольный цех обустроили вблизи жилых домов одного из поселков в Житомирской области. Это представляло опасность для местных жителей", – говорится в сообщении.

Правоохранители утверждают, что во время обысков нашли почти 15 кг взрывчатого вещества, две емкости с заготовленным тротилом, 37 авиабомб различного калибра и артиллерийский порох. Изъятые боеприпасы уничтожили на специальном полигоне, сообщили в СБУ.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.