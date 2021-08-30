СБУ заблокировала незаконную добычу недр на территории национального природного парка в Тернопольской области

По данным СБУ, подозреваемые сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га Фото: ssu.gov.ua

"Ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке. Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер. По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн грн", – говорится в сообщении.

Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали пять представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, с помощью экскаваторной техники они сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство и устанавливают всех причастных к противоправной деятельности.