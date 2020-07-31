СБУ задержала в Киеве организатора группировки торговцев оружием

По данным СБУ, изготовленное в подпольном цехе оружие злоумышленники переправляли в столицу Украины почтовыми сервисами.

Служба безопасности Украины в рамках усиления мер безопасности в столице и других регионах страны задержала в Киеве организатора группировки, которая занималась нелегальным сбытом военных средств поражения. Об этом 31 июля сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительной версии следствия, фигурант наладил незаконное изготовление средств поражения для продажи, для чего был оснащен подпольный цех. Готовую продукцию переправляли в столицу почтовыми сервисами. Полученное оружие организатор группы реализовывал через личные связи, в частности в криминальных кругах. Оперативники СБУ задокументировали несколько фактов нелегального сбыта средств поражения.

Во время обысков по месту жительства фигурантов и производства правоохранители обнаружили три пистолета-пулемета системы SA-26 и девять магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, девять магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Правоохранители планируют сообщить организатору группировки о подозрении по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Также устанавливаются данные других лиц, причастных к незаконной торговле оружием, и проверяется информация о нелегальном поступления обнаруженных боеприпасов из района проведения операции Объединенных сил.