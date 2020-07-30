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МВД усилит контроль за оборотом оружия – Геращенко

Причиной усиления контроля за оборотом оружия стали события с захватом заложников в Луцке и Полтаве. Об этом заявил заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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С начала 2020 года в Украине было изъято около 2 тыс. гранат, 616 единиц огнестрельного оружия и 101 гранатомет
С начала 2020 года в Украине было изъято около 2 тыс. гранат, 616 единиц огнестрельного оружия и 101 гранатомет
Фото: depositphotos.com

Министерство внутренних дел Украины рассматривает вопрос об усилении контроля за оборотом оружия. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в комментарии "РБК-Украина".

Причина усиления контроля – захват заложников в Луцке, Полтаве и теракты в Киеве.

По словам Геращенко, Служба безопасности Украины выясняет,  где луцкий террорист Максим Кривош и его предполагаемый сообщник получили оружие.

"Черный" рынок оружия потому и "черный", что обо всех сделках на нем неизвестно правоохранителям", – сказал замминистра.

По информации МВД, с начала 2020 года в Украине было изъято около 2 тыс. гранат, 616 единиц огнестрельного оружия и 101 гранатомет, по этим фактам открыто почти 3,5 тыс. уголовных производств.

Утром 21 июля в центре Луцка Кривош захватил автобус, в котором находилось 13 человек. Около 22.00 террорист сдался. Никто из заложников не пострадал.

Национальная полиция открыла производство по ст. 147 (захват заложников) Уголовного кодекса Украины, СБУ – по ст. 258 (теракт).

О задержании в Харькове возможного сообщника Кривоша сообщил после освобождения заложников министр внутренних дел Арсен Аваков. По словам главы МВД, у Кривоша и задержанного в Харькове мужчины "были деловые контакты".

Полиция Киева вместе со Службой безопасности Украины 29 июля задержала двух подозреваемых в организации серии минирований в столице.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков. В МВД Украины 29 июля заявили, что не исключают, что Скрипник мог покончить жизнь самоубийством.

Теги: Киев, МВД, теракт, Полтава, Луцк, террористы, Антон Геращенко, Максим Кривош
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