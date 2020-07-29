Скрипник, захвативший заложника в Полтаве, может быть мертв – Антон Геращенко

В полиции не исключают, что полтавский угонщик Роман Скрипник, принимавший наркотические препараты, мог покончить жизнь самоубийством, заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

Геращенко: Мы надеемся в ближайшее время понять, жив этот человек или нет Фото: radiosvoboda.org

В Министерстве внутренних дел Украины не исключают, что Роман Скрипник, бравший в заложники полицейского в Полтаве, мог покончить жизнь самоубийством. Об этом заместитель министра Антон Геращенко сказал 29 июля телеканалу "112 Украина".

"Одна из версий – что этот человек, возможно, уже и неживой, потому что, по данным полиции и по свидетельствам полицейских, которых он брал в заложники, он был под действием, как казалось, сильных наркотических средств, метамфетаминов. Также такие показания дали те люди, которые с ним близко общались, – что он очень серьезно сидел на наркотиках. Мы думаем, что он мог покончить жизнь самоубийством", – заявил Геращенко.

Замглавы МВД подчеркнул, что полиция не прекращает поиски злоумышленника.

"Мы надеемся в ближайшее время понять, жив этот человек или нет, и сделать так, чтобы он отвечал за свои действия", – добавил чиновник.

В Полтаве 23 июля проводили спецоперацию по задержанию подозреваемого в угоне автомобиля. В ходе операции преступник взял в заложники сотрудника полиции; позже начальник департамента уголовного розыска облуправления полиции полковник Виталий Шиян обменял себя на рядового полицейского. Террористу предоставили служебный автомобиль, на котором он направился в сторону Киева. Затем он отпустил Шияна и скрылся в лесу.

Поиски подозреваемого полиция и Нацгвардия ведут в Миргородском районе Полтавской области.

Злоумышленника зовут Роман Скрипник, он был ранее судим за хранение и сбыт наркотиков.