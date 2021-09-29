Шестерым сотрудникам Харьковского лабораторного центра грозит тюрьма за обман о качестве питьевой воды – прокуратура

По данным прокуратуры, сотрудники не проводили исследования качества воды, а вносили в документы фальшивые показатели Фото: khar.gp.gov.ua

Сотрудников подозревают в составлении заведомо ложных официальных документов и служебном подлоге (ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

По данным досудебного расследования, работники одного из филиалов лабцентра предоставляли ложные сведения об исследованиях питьевой воды по эпидпоказателям на территории одного из районов Харьковской области. Они не выезжали ни по одному адресу и фактически не проводили исследования воды, а в документы вносили придуманные показатели, говорится в сообщении.

Статьи обвинения предусматривают наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.