ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шустер: Я хотел бы быть гражданином Украины

Телеведущий Савик Шустер в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал, что не хотел бы отказываться от гражданства Италии.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Шустер: Почему я должен отказываться от итальянского гражданства?
Шустер: Почему я должен отказываться от итальянского гражданства?
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Телеведущий Савик Шустер в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил, что хотел бы стать гражданином Украины.

На вопрос, хочет ли он быть гражданином Украины, Шустер ответил: "Конечно".

"Если я хочу быть гражданином Украины... Я задаю вопрос – я даже не отвечаю на него. Я задаю вопрос: я хочу быть гражданином Украины? И это правильно. Потому что я уже столько лет здесь и уже все связано с Украиной. Одновременно я гражданин Италии. Ну и что в этом плохого?.. Почему я должен отказываться от итальянского гражданства? Украина хочет в Европу, Италия в Европе. Это то же самое... Мне мои литовские друзья из политики... Я все же в Литве родился, много лет прожил. "А почему не литовское гражданство?" Я говорю: "Легко". Так они же у меня не требуют, чтобы я отказался от итальянского. Правильно? Литовское, итальянское. Окей, я европеец, у меня есть два паспорта, что нормально для европейских... Я, честно говорю, почему я должен отказываться от итальянского гражданства, которое есть у моих детей? Я в Италии очень много времени провожу", – сказал он.

При этом, по словам Шустера, вопрос разрешения гражданам Украины иметь в качестве второго гражданства российское подниматься не должен.

Шустер: Порошенко разрушил четыре года моей жизни к чертовой матери! Но он же верующий человек. Придет справедливость. Читайте полную версию интервью

Шустер родился в 1952 году в Вильнюсе (Литва). В 1971 году эмигрировал с родителями в Канаду. В детстве и юношестве профессионально занимался футболом, играл в юношеской сборной Литовской ССР и в нескольких клубах в Канаде. Оставил футбол из-за травмы. В 1976 году окончил факультет биохимии и физиологии Университета Макгилла в Монреале, после этого переехал в Италию. С 1978 года занимается журналистикой.

С 2005 года Шустер работает в Украине. Его шоу выходили на каналах ICTV, "Интер", "Украина", "Первый национальный", "24", "112 Украина", "1+1". В 2015 году журналист основал телеканал 3S.tv, но спустя два года он прекратил вещаниеС сентября 2019 года программа "Свобода слова Савика Шустера" транслируется в эфире канала "Украина".

Шустер  гражданин Канады и Италии. Его сын и дочь живут в Италии.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Теги: Украина, Савик Шустер, Италия, гражданство, Алеся Бацман
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
Loboda рассказала о силе материнства и показала объятия младшей дочери
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
"Красотки, девочки!". Каменских показала свою маму
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
Бабкин рассказал, почему 10 лет не праздновал день рождения
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Мелания на вас похожа". Поклонники сравнили Бадоеву в винтажном наряде с женой Трампа
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Красивая семья! Счастья!". Галкин показал фото с Орбакайте
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
"Девушка-зажигалочка". Тоня Матвиенко поделилась совместным фото с 22-летней дочерью
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Зюбина прочитает текст юбилейного Всеукраинского диктанта
Дорофеева попала в ДТП
Дорофеева попала в ДТП
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
  Жена Dzidzio певица Slavia в новой песне захотела "такого, как Кличко". Видео
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
"Папочка вылитый!", "И на маму похож. Смешанный малыш". Пресняков показал сына от Подольской
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
36-летняя Бессонова родила первенца и показала первое фото с ним
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Полякова прокомментировала выступление с Киркоровым в ОАЭ: Все, о чем пишет и чего хочет Филипп, это мира между странами
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Умер бывший клавишник Uriah Heep Кен Хенсли
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Принц Чарльз стал героем нового номера британского Vogue и рассказал о своей бережливости
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
Остапчук показал, как его сын засыпает с гаджетом в руках
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
  Dancer. alyona alyona побила посуду в клипе с Гудковым. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
"Помада, свежая подтяжка, ботокс во лбу, зубы вставные, плечи накладные". 44-летний Галкин показал новое селфи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
Жена Медведчука Марченко выгуляла теленка на цепи
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Что вы вообще делали в "ВИА Гре"?" Фаны Джанабаевой обсуждают ее фото в белье
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Беременна", "Поздравляю! Две полоски?". Фаны обсуждают фото Каменских в лосинах
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
"Мужчина не может собой налюбоваться". В сети заподозрили, что Тарзан не живет дома
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
Ведущая шоу "Орел и решка" Астровская показала свое "немодное" тело
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Господи! Поскорее!". 71-летняя Пугачева с мольбой обратилась к высшим силам
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
"Наша семья разделилась". Осадчая рассказала о разногласиях с Горбуновым
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS