СМИ не нашли Онуфрия в базе аннулированных паспортов МВД России

Поисковая система Главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов.
"Агентство" не нашло в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского, который бы свидетельствовал о том, что Онуфрий таки лишился российского гражданства.
Сам Онуфрий 8 апреля заявлял, что был "де-факто гражданином России", но когда отношения между РФ и Украиной ухудшились, он лишился гражданства.
"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я лишился российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заявил Онуфрий.
7 апреля была опубликована статья "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.