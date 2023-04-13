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СМИ не нашли Онуфрия в базе аннулированных паспортов МВД России

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Онуфрий заявлял, что был "де-факто гражданином России", но позже лишился гражданства
Онуфрий заявлял, что был "де-факто гражданином России", но позже лишился гражданства
Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Российский паспорт митрополита Онуфрия, главы Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), не обнаружился в базе аннулированных паспортов МВД России, выяснило 13 апреля российское издание "Агентство".

Поисковая система Главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов.

"Агентство" не нашло в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского, который бы свидетельствовал о том, что Онуфрий таки лишился российского гражданства.

Сам Онуфрий 8 апреля заявлял, что был "де-факто гражданином России", но когда отношения между РФ и Украиной ухудшились, он лишился гражданства.

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я лишился российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заявил Онуфрий.

Контекст:

7 апреля была опубликована статья "Украинской правды", в которой указано, что Онуфрий (Орест Березовский) и еще 20 священников УПЦ МП имеют российское гражданство.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Украина, УПЦ МП, Онуфрий, гражданство, церковь, МВД РФ, документы, священник
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