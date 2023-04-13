СМИ не нашли Онуфрия в базе аннулированных паспортов МВД России

Онуфрий заявлял, что был "де-факто гражданином России", но позже лишился гражданства Фото: Українська Православна Церква / Facebook

Поисковая система Главного управления по вопросам миграции МВД России содержит перечень недействительных паспортов.

"Агентство" не нашло в этой базе документ, выданный на имя Ореста Березовского, который бы свидетельствовал о том, что Онуфрий таки лишился российского гражданства.

Сам Онуфрий 8 апреля заявлял, что был "де-факто гражданином России", но когда отношения между РФ и Украиной ухудшились, он лишился гражданства.

"Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно в последние 10 лет, я лишился российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", – заявил Онуфрий.