"Снять штаны и по голой жопе 20 розог". Мэр Ивано-Франковска придумал наказание за вандализм

Марцинкив считает, что Уголовный кодекс надо дополнить новым наказанием Фото: Руслан Марцінків / Facebook

В центре Ивано-Франковска вандалы разбили в ночь на 23 октября фонари и клумбы. Мэр Ивано-Франковска разместил видео инцидента в Facebook и выразил надежду, что полиция быстро найдет вандалов, так как один из них "засветил лицо".

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

На оперативном совещании Марцинкиву сообщили, что вандал, разбивший фонари и клумбу, найден и него заведено дело по статье о хулиганстве.

Мэр Ивано-Франковска считает, что Уголовным кодексом предусмотрено недостаточное наказание за это правонарушение.

"Я бы в [Уголовный] кодекс внес правку – розог давать на площади. Снять штаны и по голой жопе 20 розог", – заявил Марцинкив.