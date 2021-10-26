"Снять штаны и по голой жопе 20 розог". Мэр Ивано-Франковска придумал наказание за вандализм

В центре Ивано-Франковска вандалы разбили в ночь на 23 октября фонари и клумбы. Мэр Ивано-Франковска разместил видео инцидента в Facebook и выразил надежду, что полиция быстро найдет вандалов, так как один из них "засветил лицо".
Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика
На оперативном совещании Марцинкиву сообщили, что вандал, разбивший фонари и клумбу, найден и него заведено дело по статье о хулиганстве.
Мэр Ивано-Франковска считает, что Уголовным кодексом предусмотрено недостаточное наказание за это правонарушение.
"Я бы в [Уголовный] кодекс внес правку – розог давать на площади. Снять штаны и по голой жопе 20 розог", – заявил Марцинкив.
В июне 2021 года Руслан Марцинкив объявил в Ивано-Франковске "охоту на граффитчиков". За каждого пойманного граффитчика мэр обещал вознаграждение.
В сентябре этого года мэр Ивано-Франковска заявил, что выплатит премию первой женщине, которая забеременеет после вакцинации.